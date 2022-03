Gripe A: síntomas, cómo diferenciarla de covid y respuestas a preguntas claves

Virus anticipado

El virus de la influenza llegó más temprano que otros años. ¿La Gripe A es grave? ¿Las vacunas para la gripe y covid se pueden aplicar juntas?. Las respuestas a estos y otros interrogantes.

Durante dos años, el coronavirus fue el protagonista absoluto. «Arrasó» con los demás virus respiratorios que aumentan su circulación durante el otoño y el invierno. Pero este año el virus de la gripe empezó a circular en forma adelantada, en paralelo con los casos de covid y con síntomas similares.

Los casos de influenza (gripe) fueron excepcionalmente bajos entre 2020 y hasta fines de 2021. Pero comenzaron a incrementarse de manera inusual desde diciembre pasado, en pleno verano.

¿Por qué inusual?

Porque la «temporada fuerte» de gripe abarca de mayo a agosto. En una actualización epidemiológica, el Ministerio de Salud informó que hasta el 10 de febrero se habían reportado 794 casos de gripe, con 6 fallecidos en lo que va del año.

¿Por qué la gripe comenzó a circular más temprano?

Desde la cartera sanitaria relacionan la circulación anticipada con el inicio de la temporada de influenza en el hemisferio norte, el aumento de la movilidad de la población y la flexibilización de las medidas de salud pública implementadas en la respuesta a la pandemia de covid.

Gripe A, una vieja conocida: ¿es grave?

El subtipo que predomina es el A H3N2. Sí, gripe A, una variante conocida, que circula año a año y que está contenida en la vacuna que previene enfermedad grave y hospitalización.

«La gravedad no cambió. Los cuadros de gripe A no son diferentes a los cuadros de gripe previos. Puede provocar casos graves en personas con factores de riesgo, por eso es importante la vacunación en estos grupos», tranquilizó Javier Farina, jefe del área de infectología de Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta de Cañuelas y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

«En el resto de la población -añadió-, hay muy poca probabilidad de tener un cuadro grave, no es cero, pero es muy baja».

Covid, gripe, resfrío: ¿cómo diferenciar los síntomas?

Los virus influenza son los principales responsables de los cuadros gripales, que afectan principalmente a la nariz, la garganta, los bronquios y, ocasionalmente, los pulmones, precisan desde el Ministerio de Salud.

Y añaden que la infección viral dura generalmente una semana y se caracteriza por la aparición súbita de fiebre alta, dolores musculares, cefalea, malestar general, tos seca, dolor de garganta y rinitis. El virus se transmite con facilidad de una persona a otra a través de gotitas y pequeñas partículas expulsadas con la tos o los estornudos.

Todos síntomas también compatibles con covid que afectan a muchas personas por estos días. La circulación conjunta plantea un escenario casi inédito, aunque esperable, en el contexto de la pandemia.

«La dificultad que se presenta es que la sintomatología de la infección por influenza y por COVID-19 puede ser muy similar, entonces el diagnóstico diferencial es un verdadero desafío», comentó a Clarín Florencia Cahn, médica infectóloga y presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE).

«Vamos a tener cuadros solapados. Por el cuadro clínico son indistinguibles, salvo testeando», apuntó Farina.

Desde enero, se decidió priorizar los testeos de diagnóstico de COVID-19 (los hisopados) para las personas con síntomas compatibles con la enfermedad que no sean contacto estrecho y para quienes sean mayores de 60 años o tengan factores de riesgo y presenten síntomas.

«Lo que tiene que quedar como concepto es que una persona cuando se siente mal o tiene fiebre, dolor de garganta, síntomas de resfrío o le duele la cabeza tiene que consultar. Muchas veces el diagnóstico va a ser clínico y no necesariamente vamos a saber cuál es el agente causal del cuadro de vías aéreas superiores, pero siempre la conducta va a ser no ir a la escuela, no ir al trabajo si tenemos síntomas compatibles con gripe o con covid», añade Cahn.

Coincide Andrea Uboldi, infectóloga y pediatra, ex ministra de Salud de la provincia de Santa Fe: «Es indistinguible la gripe del coronavirus y a veces de otras infecciones respiratorias».

Uboldi, vicepresidenta de la SAVE, precisa que los síntomas frecuentes del resfrío son congestión, goteo nasal, estornudos y algo de dolor de garganta. «Son características que lo diferencian de la gripe, que inicia con fiebre brusca (de 39/40), con dolor de cuerpo, de cabeza, y en el caso de los chicos puede haber diarrea», indicó.

«Algunos de los síntomas del coronavirus eran muy parecidos a los de la gripe con el virus de Wuhan (el primero que empezó a circular), pero cuando cambió a la variante Ómicron se hizo un mix entre gripe y resfrío. Entonces ahora es indistinguible», añadió Uboldi.

Según Farina, «en Argentina de cara a las bajas temperaturas vamos a tener un incremento de casos de covid, además con circulación importante de influenza, con lo que va a haber casos solapados entre ambas». Sin embargo, dado el avance de la vacunación, se espera que se mantenga el desacople entre la cantidad de casos y las muertes.

¿Los chicos deben testearse?

Uboldi destacó que «es importante decirles a mamás, papás y cuidadores que no hace falta estudiar a cada uno de los niños para saber su diagnóstico, sino que necesita la evaluación de su pediatra de cabecera, quien definirá de acuerdo a la condición de salud previa del niño, si necesita medicación. Si e cuadro es bacteriano (por ejemplo una angina con placas) indicará antibiótico».

Mientras dure el cuadro, el afectado no debe ir a la escuela, pero sus compañeros y docentes que no deben aislarse, salvo que manifiesten síntomas.

«Es importante plantear que siempre estas infecciones respiratorias pueden complicarse en los más chiquititos, en los adultos mayores, en quienes tienen alguna condición previa de salud», destaca la médica. Todos ellos tienen indicada la vacunación.

Fiebre persistente, dificultad para respirar, palidez y mucha somnolencia son pautas de alarma que implican la necesidad de ir de urgencia a la guardia. En el caso de los lactantes, la reticencia a alimentarse y el esfuerzo para respirar (se infla el abdomen y las costillas se retraen) son síntomas que requieren atención inmediata.

¿Los medicamentos antigripales «curan» la gripe?

«Un error ampliamente difundido consiste en creer que los medicamentos antigripales curan la gripe. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en realidad, los fármacos así denominados tienen como fin aliviar los síntomas de la enfermedad, pero no actúan sobre su agente causal», advierten desde el Ministerio de Salud.

Ante un cuadro gripal, apuntan que es recomendable realizar tratamiento sintomático (con antifebriles como el paracetamol o la aspirina), reposo y régimen higiénico dietético con adecuada hidratación.

No obstante, destacan que la modalidad y duración de todas estas acciones debe ser prescripta por el médico. «Si se siguen todos estos consejos, la gripe no complicada se resuelve entre 3 y 5 días, aun cuando es común que la fiebre persista hasta por una semana».

Medidas de prevención

Así como los síntomas y las formas de transmisión de gripe y covid son similares, también lo son las medidas de prevención y cuidados. Se recomienda mantener ambientes ventilados, lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón, uso de barbijo en lugares cerrados, y evitar acudir a actividades laborales, educativas o lugares públicos ante la presencia de síntomas.

¿Las vacunas para la gripe y covid se pueden aplicar juntas?

La vacunación es la mejor estrategia para evitar casos graves y hospitalizaciones por covid y gripe. Ambas vacunas pueden aplicarse juntas, sin necesidad de que haya un intervalo entre ambas.

¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe?

Cualquier persona puede vacunarse contra la gripe. A nivel público, se aplicará en forma gratuita y obligatoria al personal de salud, las personas gestantes en cualquier momento del embarazo, las personas puérperas (hasta el egreso de la maternidad, máximo 10 días, si no recibió la vacuna durante el embarazo), la población a partir de los 65 años, las niñas y los niños de 6 a 24 meses de edad, y quienes tengan entre 2 y 64 años y presenten factores de riesgo.

Desde el Ministerio de Salud informaron que la distribución de la primera tanda de vacunas antigripales comenzará la semana próxima, fecha en la que también está previsto el inicio de la campaña en vacunatorios privados y farmacias para las personas que no integran los grupos priorizados en el Calendario Nacional y que igual desee vacunarse. Fuente: Clarín

