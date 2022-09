Gremios docentes y estatales retoman negociaciones salariales con el Gobierno

Esta tarde

Los representantes de los docentes fueron citados para las 18 en el Consejo General de Educación (CGE). En el mismo horario, el encuentro con los sindicatos estatales está pautado en la sede de la Secretaría de Trabajo.

A los docentes el Gobierno les propuso en la última audiencia del 31 de agosto un aumento del 20%, que equivale a una primera cuota del 7% para agosto y una segunda del 13% para septiembre, con una nueva convocatoria para octubre.

La misma oferta de recomposición recibieron los paritarios de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

El secretario gremial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Guillermo Zampedri, sostuvo que “venimos corriendo la inflación desde atrás, desde mayo que empatamos en 29.3%, después en junio, julio y agosto hemos corrido la inflación desde atrás. Mañana cuando se refleje la inflación vamos a quedar atrás”, planteó sobre un escenario signado por la suba descontrolada de los precios.

En cuanto a lo que puede deparar la nueva instancia de encuentro, el gremialista exigió al Gobierno que se presente una nueva pauta salarial. “Necesitamos una propuesta que signifique que los trabajadores dejen de estar corriendo desde atrás la inflación, y que en la proyección acumulada de inflación de estos 9 meses, incluyendo septiembre, la pauta salarial debe ubicarse por arriba para no perder frente al proceso inflacionario, tan importante que tiene la Argentina”, advirtió en declaraciones a Diario Uno.

Zampedri luego planteó que la “oferta rechazada en la última audiencia que consistía en un 7% para agosto y un 13% para 13% no alcanza. Debe mejorarse cuantitativamente y cualitativamente”.

En tanto, desde UPCN se destacó el llamado a darle continuidad a la paritaria y en esa misma línea se valoró la alta adhesión que tuvo el paro de la semana pasada.

“El éxito de la medida de fuerza no está dado solo por el nivel de acatamiento que fue muy alto, sino porque se consiguió el propósito fundamental que es la continuidad de las negociaciones”, expresó la secretaria gremial, Carina Domínguez.

Para el sindicato el aspecto salarial es central, aunque también hay temas a tratar como las recategorizaciones, contratos de obra y aumentos de asignaciones familiares, entre otros. “Con esta medida de fuerza quedó claro que sin los trabajadores, se resienten notablemente las prestaciones. Son servicios críticos y eso debe estar contemplado en la negociación”, manifestó la sindicalista.

Según Domínguez la movilización en la calle es sinónimo de “unidad” y que además es una manera de interpelar al Gobierno: “El Gobierno no tiene margen para insistir con el mismo ofrecimiento que ya rechazamos”.

“Ahora miramos para adelante. Si nos han convocado al diálogo, no pueden subestimarnos. Vamos a concurrir a esta instancia haciéndoles entender a las autoridades que no hay una posición caprichosa de dirigentes”, completó. Fuente: El Once

