//Gremios docentes continúan los paros virtuales

Agmer, AMET y UDA realizan este lunes una nueva desconexión virtual de 24 horas · Reclaman la urgente convocatoria a la paritaria salarial y condiciones dignas de trabajo · Además, rechazan la Ley de Emergencia sancionada por la Legislatura entrerriana · Agmer y UDA ya anunciaron la continuidad de las medidas esta semana, con otro paro los días miércoles 17 y jueves 18.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) fijó un plan de acción que se extenderá hasta la semana próxima con otro paro virtual de 72 horas, desde el martes 22 hasta el jueves 24 de septiembre.

El gremio mayoritario exige la “urgente reapertura de la discusión salarial de las/os trabajadora/es de la educación, de acuerdo a los criterios históricos de la Comisión de Salario: un salario mínimo inicial no inferior a la línea de pobreza y un porcentaje anual para todo el escalafón docente, activos y jubilados, de equiparación con el proceso inflacionario”. También reclama la “derogación de los Artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Emergencia”; que se garantice “el salario y el sistema previsional como derechos inalienables de los trabajadores”; y un “inmediato aumento de partidas de comedores escolares”, entre otros puntos.

Por su parte, la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) definió una nueva desconexión virtual para este lunes 14 de septiembre, en reclamo de la «apertura de la paritaria salarial» y de «condiciones dignas de trabajo que garanticen la salud de docentes y alumnos» en el marco de la pandemia de coronavirus. Además, rechazan la Ley 10.806 de Emergencia Solidaria que sancionó recientemente la Legislatura entrerriana. “Los trabajadores y las trabajadoras ya hici8mos el esfuerzo. Que la crisis no se pague con nuestros salarios”, subraya el gremio de los docentes técnicos. Otro punto que los moviliza es “la defensa del sistema previsional de todos los entrerrianos”.

La Unión de Docentes Argentinos (UDA) anunció días atrás que adhiere a todas las acciones definidas por Agmer. La secretaria general del gremio, Mirta Raya, explicó que el paro virtual “se debe a la forma en que se está viviendo este momento tan difícil y la poca asistencia del Estado que han tenido los docentes ante el sacrificio que están haciendo desde sus hogares, poniendo a disposición sus escasos medios para poder llegar a todos sus alumnos”. También remarcó: “Estamos pidiendo paritarias, una actualización salarial desde enero y hasta el momento no hemos tenido respuesta”. Fuente: APFDigital

