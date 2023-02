Gran Hermano: Julieta salvó a Camila y dejó a La Tora, Romina y a Alfa en placa

Las expectativas de la noche estaban centradas en el pedido de Romina, que le insistió a una de sus grandes amigas para que la deje en la placa. Una vez que se vio nominada, la exdiputada planteó que quería probarse en el afuera. Que no quería perder el tiempo adentro de la casa. Y que si el público no la quería, prefería irse ahora y no esperar más tiempo, una decisión en la que seguramente también pesa la distancia con sus tres hijas, presente en cada una de las galas en la fotografía que porta en sus manos.

¿TOTALMENTE INESPERADO? 🧐 Julieta salvó a Camila de la placa. ¡Seguí #GranHermano gratis, las 24hs y en vivo por https://t.co/f0OktsoMR2! #GH2022 pic.twitter.com/Z5TI1WDdQV — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 10, 2023

Al escuchar el nombre, los hermanitos en la casa y los panelistas en el debate quedaron por un instante en shock. Y la propia Romina le quitó dramatismo al asunto. “Quiero seguir en la casa no porque me voten mis compañeros sino porque me elija la gente”, repitió la exdiputada, ahora en vivo. “Hace mucho que no voy a placa y no sé si la gente quiere que siga en la casa o no me quiere más”, agregó.

A continuación, llegó el segundo nombre. Y fue casi tan fuerte como el primero. “La persona que voy a dejar en placa no necesita la salvación, porque él siempre dice que la prueba del líder es el domingo y es Alfa”. El sexagenario se hizo cargo de la frase, y agregó: “La gente ve todo, sabe todo y a quién elige. Quién es digno de seguir”.

De esta manera, la dupla que era indestructible a comienzos del certamen y que desde hace unas semanas protagoniza una pelea atrás de otra, estará frente a frente en la placa del domingo. Y restaba saber con quién, si con Camila o con Lucila. Por eso, del Moro volvió a ingresar a la casa cerca de la medianoche para develar la incógnita. Y la actriz tenía otra sorpresa bajo la manga.

“Esta decisión no la tomé por afinidad sino por estrategia. Confío en que la placa va a quedar como quiero, y que la gente va a salvar a quien yo quiero”, señaló Julieta. Y esta vez por la positiva, dio el nombre de Camila. La rubia no podía creer que salía de la placa, como tampoco lo entendían sus compañeros, ni las redes sociales, que reaccionaban en vivo y en directo a la bomba que acababan de escuchar. Y sobre todo a Romina, que cambió su semblante, abrió la heladera y se puso a cocinar, tal su costumbre. ¿Se habrá roto la alianza más fuerte de la casa?, publicó Teleshow.

