Gran Hermano 2022: Romina salvó a uno de los cinco nominados

La líder de la semana reveló cuál de los participantes no estará más en la placa de eliminación. El resto quedó a disposición de la decisión del público y uno de ellos dejará la casa el próximo domingo.

Romina, líder de la casa de Gran Hermano 2022 en su tercera semana, salvó de la placa de nominados a Daniela, dejando así a la misma conformada por Agustín, Alfa Walter, Juan y Mora, quienes quedaron a disposición de la decisión del público y uno de ellos será eliminado el próximo domingo 6 de noviembre.

“Estoy nerviosa, juro que prefería que me voten a estar en este lugar. Es una placa con recontra compañeros y es difícil”, confesó la exdiputada. A pedido de Santiago del Moro, la joven debió describir a cada uno de los integrantes de la placa, comenzando por Agustín y luego por Juan.

“Estoy muy nerviosa y te juro por Dios que preferiría ir a placa antes de estar en este lugar. Me es muy difícil. Agustín, con él no tengo mucha cercanía, no lo descifré bien y creo que no lo conozco tanto. Por ahí esta con su estrategia y no se muestra, pero no se deja conocer mucho”, dijo. Sobre Juan, expresó: “Me parece un gran compañero, le dije que me parecía que cuando estuvo Tomi no era él. Le dije que me parecía un gran tipo y tenía que mostrarse él mismo, porque me parece una muy buena persona”.

“Alfa es un gran compañero, me canta, me lleva el café. Pegamos una buena relación y nos cuenta anécdotas que no sabemos si son reales o no porque conoce a todo el mundo”, dijo la exlegisladora sobre Walter, quien cortó con su racha de dos salvaciones y ahora deberá someterse al voto del público.

Tras descartar a Agustín, Romina dijo que no iba a salvar a Alfa, afirmando que está segura de que la gente lo salvará de irse de la casa el próximo domingo. Santiago le pidió a la líder que saque a uno más entre Juan, Daniela y Mora. “Estoy segura de que no se va a ir: Juan”, contestó ella.

Al pedirle definiciones sobre Daniela, la exdiputada tuvo un sinfín de elogios. “Me abrí mucho a ella, le conté muchas cosas mías. Tuvimos un desencuentro hace poco y lo charlamos, lo pudimos solucionar. Me encariñé un montón”, expresó.

Sin embargo, hubo dudas hasta el último momento, ya que también fue muy elogiosa con la estudiante de ingeniería. “Es el personaje de la casa. Te hace reír un montón con cada cosa que sale, me parece muy buena y por eso digo que juro por Dios que es recontra difícil salvar a uno”, indicó Romi. “Me costó un montón pero creo que a la que no voy a salvar, la gente la va a apoyar. Así que voy a salvar a Dani”, decidió finalmente la líder de la semana.

Luego de que Romina salvara a Daniela de la placa, esta quedó conformada por Mora, Agustín, Juan y Alfa. En la gala del domingo se definirá quién quedará afuera de la casa, decisión que se basará en el voto del público. Fuente: Teleshow

