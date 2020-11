//Godoy Cruz-River, el partido destacado del sábado por la Copa de la Liga Profesional

Continúa la tercera fecha del certamen de Primera División, con River que saldrá a la cancha visitando al Tomba en Mendoza. Además jugarán: Aldosivi vs San Lorenzo (14); Lanús vs Newell’s (16.15) y Racing vs Arsenal (18.45).

Se puso en marcha este viernes la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional y el certamen tiene en este comienzo dos equipos que solamente saben de ganar: Banfield y Atlético Tucumán.

Por la Zona 3, Banfield venció en el inicio de la jornada a Rosario Central por un categórico 4-2 en condición de visitante y sumó la tercera victoria seguida al igual que Atlético Tucumán, que por la Zona 1derrotó como local a Unión de Santa Fe por 3-1.

Este sábado la fecha continuará con cuatro encuentros y tendrá la presencia de San Lorenzo, Racing y River. El Ciclón buscará seguir por la senda del triunfo en su visita a Mar del Plata para jugar con Aldosivi, la Academia intentará recuperarse de las dos derrotas iniciales cuando reciba a Arsenal y el Millonario se presentará en Mendoza ante Godoy Cruz en el cierre del día. Además, Lanús recibirá en La Fortaleza a Newell´s.

La programación:

14.00 horas | Aldosivi vs San Lorenzo (Zona 5) / TV: FOX Sports Premium. Árbitro: Lucas Comesaña .

16.15 horas | Lanús vs Newell’s (Zona 4) / TV: TNT Sports. Árbitro: Pablo Dóvalo.

18.45 horas | Racing vs Arsenal (Zona 1) / TV: FOX Sports Premium. Árbitro: Pablo Echavarría.

21.15 horas | Godoy Cruz vs River (Zona 3) / TV: TNT Sports. Árbitro: Darío Herrera. Fuente: Super Deportivo

