Ganó $1.000 millones en el Quini 6 y no aparece: cuándo caduca el plazo de cobro

Un nuevo millonario muy cauto

El domingo pasado, un afortunado ganó en soledad el premio especial del Siempre Sale: 1.000 millones de pesos. En la localidad donde se jugó sigue el misterio, pero todavía tiene varios días para cobrarlo.

Un afortunado acertó el domingo todos los números de modalidad Siempre Sale del Quini 6, que tenía el premio especial de 1.000 millones de pesos. Acertó el 10, 17, 24, 18, 20 y 45. Pero el ganador todavía no aparece. La apuesta se realizó en la provincia de Córdoba, en la localidad de Brinkmann, que está en el Departamento de San Justo y tiene alrededor de 10 mil habitantes. «No sé quién hizo la apuesta y ganó el premio mayor, pero cuando nos enteramos estábamos en familia y saltamos todos de alegría», contó Edgardo Vercelli, dueño de la agencia «La Coqueta» de Brinkmann.

«La verdad es que no tengo idea de quién puede ser. Yo atiendo con mi señora, así que se lo vendió ella o se lo vendí yo. Sí te puedo decir que no es ningún habitué. Mi hijo me ayudó a buscar a ver si era alguno de los que conozco y ninguno es. Estoy muy ansioso por saber quién es. Hay tres opciones: todavía no sabe; no es de acá; o es muy cauto», dijo.

«No escuché ningún comentario en la zona. Y me parece muy raro. Saltaría enseguida si fuese un local. Pero no quiere decir que el ganador no sea de acá (sí cree que puede ser «más un hombre, que una mujer»). Pude ser que decida ni siquiera mencionarlo. Y es lógico. Aun así, en un lugar como este, se sabría enseguida. Como el fin de semana tuvimos el Festival del Humor y la Canción, puede ser alguien que jugó estando de paso, un viajante por ejemplo«, estimó.

Según el reglamento oficial del Quini 6, «los apostadores que resulten favorecidos con premios, tendrán derecho a exigir el pago de los mismos, a partir del quinto día hábil siguiente al de realización del sorteo, en el local de la Caja de Asistencia Social o donde ésta determine». Y de acuerdo al artículo 19 del reglamento «cada Concurso del «QUINI-6» caduca a los quince (15) días corridos de efectuado el sorteo respectivo, contados a partir del día posterior al de su realización«. «Si el referido decimoquinto día recayera en feriado o no laborable, automáticamente dicho término se traslada al día hábil siguiente. Dentro del citado plazo podrán presentarse al cobro los duplicados de los cupones de marcación manual o tickets originales premiados, como lo establece el artículo 18° del presente Reglamento, como así también, de aquellos que resultaron impugnados, anulados o faltantes para el reintegro del importe apostado por parte del Permisionario receptor de la jugada», indica la normativa. «Transcurrido dicho término sin haberse efectuado la presentación indicada, se tendrá por automáticamente extinguido el derecho de los interesados para reclamar el pago de premios o reintegros de importes apostados», completa el artículo. Fuente: El Once

