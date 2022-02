Gallardo y el triunfo de River sobre Patronato: «Era necesario sumar por la confianza»

El DT habló en conferencia de prensa tras la victoria de River sobre el Rojinegro por la segunda fecha de la Copa de la Liga e hizo hincapié en el mercado de pases. Además, el Muñeco dejó entrever que se retiran del mercado de pases.

River goleó a Patronato por 4 a 1, se quedó con sus primeros tres puntos en el campeonato y volvió a jugar un fútbol de alto vuelo, sin todavía llegar al techo que todos le conocemos al equipo. Julián Álvarez marcó un hat-trick, el segundo que le hace a Patronato, y el último tanto fue de Juanfer Quintero de penal. Luego del partido, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa.



Gallardo y el triunfo de River sobre Patronato por la Copa Liga Profesional

«Mejoramos lo que habíamos hecho en la primera fecha contra Unión, era necesario. Nos encontramos con un gol accidentado y eso no nos generó una confusión y a partir de los 10 o 12 minutos empezamos a tener buenas sensaciones sobre todo por el lado derecho, pudimos encontrar espacios y llegar a tener oportunidades de dar vuelta el resultado. Terminamos redondeando una buena media hora en ese primer tiempo. Después no tuvimos mucho control del juego, sí fuimos contundentes, pero el control hay que seguirlo aceitando, con el correr de los partidos nos vamos a sentir mejor. Era necesario sumar hoy por la confianza y a partir del domingo seguir en esa mejoría que debemos tener para funcionar mejor».



Gallardo y la probable rotación en River

«Vamos a ver, mi idea es ir haciendo que esos jugadores que fueron llegando se vayan ensamblando en lo que ya funcionaba, a veces cuesta más de la cuenta, es normal, pero con el correr de los partidos van a ir tomando vuelo. Vamos viendo, son tres partidos de golpe en este inicio del torneo y hay que evaluar cómo terminan. Hoy (Esequiel) Barco sumó 60 minutos, Juanfer (Quintero) había sumado 45 el último partido, hoy (Tomás) Pochettino inició y jugó más de 60 minutos, es ir observando comportamientos y que se vayan soltando esos jugadores que empezaron a llegar, está la idea de ir repitiendo a esos jugadores», indicó.

Ante el alejamiento de la chance de Castellanos, el técnico millonario aclaró que no se desespera por encontrar el reemplazo de Carrascal. «La idea justamente era que si teníamos la posibilidad de incorporar porque salia un jugador, en este caso Carrascal, incorporarlo. Tomamos contacto, estábamos muy ilusionados con iniciar negociaciones por Castellanos, no era fácil, como no lo fue, pero gracias a la voluntad del jugador que estuvo siempre muy interesado en llegar tuvimos ese inicio de gestiones. Después se fue complicando desde lo económico, pero siempre fue la idea ir por ese jugador. Después había otras alternativas que sabíamos que no iba a ser nada fáciles», reconoció sin tapujos el Muñeco.

Ante la insistencia sobre si intentará ir por esos otros nombres, admitió: «Si no hay otro jugador que nos cambie la ecuación estaremos bien hasta mitad de año, armamos un buen plantel y después veremos. No vamos a salir a las apuradas con poco tiempo a hacer locuras. Si no sale nada importante que sea accesible, porque las negociaciones son muy complejas más con poco tiempo, va a ser difícil». Fuente: Super Deportivo

