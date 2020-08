//Gacetilla Policial

Nogoyá

La Policía de Entre Ríos a través de la Jefatura Departamental Nogoyá informa a la ciudadanía en general las novedades de más importancia, que se puedan dar a conocer en forma pública sin comprometer la identidad de las personas y/o transgredir disposiciones legales vigentes, acaecidas en el ámbito jurisdiccional durante los últimos días, las cuales se detallan a continuación:

DETENIDO POR SUPUESTO DELITO DE DAÑOS Y AMENAZAS.- En fecha 24/08/2020, en horas de la tarde personal de la División Investigaciones, en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado de Transición y Garantías, en el marco de actuaciones con trámite ante la Unidad Fiscal por el supuesto delito de Daños (Amenazas), procedieron a la detención de un masculino de 21 años de edad, el cual previo examen médico quedó alojado en ésta Jefatura Departamental, a disposición del Juzgado interviniente.-

En fecha 28/08/2020, a las 18:30 hs. ingresa en calidad de detenido un ciudadano de 56 años de edad, oriundo de esta ciudad por Desobediencia Judicial, al haber infringido lo dispuesto mediante Oficio del Juzgado de Transición y Garantías de esta ciudad, que le prohibía la ingesta de bebidas alcohólicas. ACCIDENTE DE TRÁNSITO : 28/08/2020, a las 22:00hs. Comisaría Villa 3 de Febrero tomo intervención en un accidente de tránsito ocurrido en intersección de calles Ramat y 1º de Mayo donde colisionaron una motocicleta Guerreo Trip 110 cc, que conducía un ciudadano de 26 años de edad, y una moto Honda 125cc conducida por un ciudadano 30 años de edad. A raíz del impacto, el conductor de la motocicleta marca Guerrero Trip fue traslado al Hospital local donde fue examinado por el Medico de Policía en turno quien dictaminó lesiones reservadas, traumatismo de cráneo y fractura en pie derecho, quedando internado en el hospital local y posteriormente derivado al Hospital San Martín de la ciudad de Paraná.-.

Por ello, se solicita a la ciudadanía que evite efectuar transacciones canalizadas vía redes sociales con gente desconocida, no creer que han resultado ganadores en sorteos en los que no han participado o inscripto y no informar claves de cajeros automáticos bajo ninguna circunstancia.-

CONTRAVENCIONES: Se registró el ingreso de una (01) persona a esta Jefatura Departamental por supuesta infracción a disposiciones contempladas en la Ley Orgánica Pcial. Nº3.815 y modificatorias.-

Se registró el ingreso de una (01) persona a esta Jefatura Departamental por supuesta infracción a disposiciones contempladas en la Ley Orgánica Pcial. Nº3.815 y modificatorias.- OPERATIVOS “CONTROL DE MOTOS”: Por aplicación del Decreto M.G.J. Nº2675/14, en el transcurso de la semana se procedió a la retención de doce (12) motovehículos por no reunir las condiciones exigidas para poder circular acorde a reglamentación vigente.-

Por aplicación del Decreto M.G.J. Nº2675/14, en el transcurso de la semana se procedió a la retención de doce (12) motovehículos por no reunir las condiciones exigidas para poder circular acorde a reglamentación vigente.- OPERATIVOS EN CONJUNTO CON EL AREA TRANSITO MUNICIPAL. – Se continúa con los operativos de control vehicular en el ámbito de nuestra ciudad, los cuales se llevan a cabo conjuntamente con personal del Area de Tránsito Municipal, requiriendo documentación obligatoria a los conductores, con realización de tests de alcoholemia, procediendo a la retención vehicular si así correspondiera.-

– Se continúa con los operativos de control vehicular en el ámbito de nuestra ciudad, los cuales se llevan a cabo conjuntamente con personal del Area de Tránsito Municipal, requiriendo documentación obligatoria a los conductores, con realización de tests de alcoholemia, procediendo a la retención vehicular si así correspondiera.- OPERATIVOS PANDEMIA COVID-19: Se continúan las medidas esenciales para evitar el contagio progresivo del Coronavirus Covid-19 en la población. Se realizan controles en accesos tanto a la ciudad de Nogoyá, como así también en los accesos a Hernández, Aranguren y Lucas González. Se recuerda a la ciudadanía sobre los recaudos a tener en cuenta en todo momento, evitando el contacto directo con otras personas y apelando a la responsabilidad individual.-

«SE RECOMIENDA A LA POBLACIÓN ACATAR LA NORMATIVA EN VIGENCIA, CASO CONTRARIO SE INICIARAN LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES».-

JEFATURA DEPARTAMENTAL NOGOYÁ : 30 de Agosto de 2.020.-

