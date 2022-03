Gacetilla Policial

Nogoyá

SUPUESTO DELITO DE ESTAFA – DAMNIFICADO ENTREGO ELEVADA SUMA DE DINERO EN EFECTIVO: 24/03/2022, 22:10 Hs. Comisaria Villa 3 de febrero, inicia actuaciones por denuncia de masculino de 68 años de edad, por el Supuesto delito de Estafa; quien manifestó que alrededor de las 20:15 horas de la fecha, su esposa se retiró del domicilio a cuidar a la mama, ya que la misma sufre de alzhéimer y necesita atención. Luego recibió un llamado al teléfono de línea fijo, donde una femenina con voz similar a la de su mujer, le decía llorando que la habían asaltado, lastimado y sacado todas las pertenencias que tenía, que le haga el favor urgente y que le diera los dólares y el oro, que los ponga en una bolsa y lo deje en el medio de la calle en Av. Italia. Por lo que el damnificado dejó el teléfono colgado y comenzó a buscar los dólares que tenía guardados, sumando el total de U$S 43.000 (cuarenta y tres mil dólares). Que después fue a la calle y dejó el dinero en una bolsa, regresó al domicilio y observó a una persona que cruzó corriendo y se llevó la bolsa, al cual no conoce y no puede describir. Luego llamo a su esposa, comentándole lo ocurrido a lo que esta le manifestó, que ella estaba bien que en ningún momento le había ocurrido nada. Se puso en conocimiento a la Fiscalía local. Se continúa con las tareas investigativas tendientes a esclarecer lo ocurrido.-

SE REITERA RECOMENDACIÓN – “ PELIGRO, ESTAFAS ” : La Jefatura de Policía Departamental Nogoyá solicita a la comunidad que se extremen las medidas de seguridad, principalmente con personas de la tercera edad, respecto a llamados que eventualmente puedan recibirse por parte de personas que dicen ser familiares, amistades o empleados de distintas entidades bancarias u otra índole quienes immpulsen a sus interlocutores a realizar determinada operación bancaria o que involucre dinero.

Asimismo se solicita se preste especial atención, al uso de Redes Sociales y aplicaciones de mensajería, donde se pudiesen publicar datos personales, y también a la recepción de mensajes de familiares o allegados, donde se les refiera agendar nuevos números de celular como si de esa persona se tratare, sobre todo de características que no son de la región, donde igualmente se soliciten movimientos de dinero.

En caso de observar por redes sociales que familiares o allegados, realizan posteos de Compra de Divisa extranjera, comunicarles en lo posible al titular del perfil el uso del mismo.

Esto resulta en virtud de haberse tomado conocimiento de esta modalidad de ilícitos, donde los malvivientes brindan datos concisos de familiares de las víctimas, haciéndose pasar por ellos, solicitándoles se les remita dinero a distintas cuentas bancarias como así también compra-venta de dólares estadounidenses con oferta de buen rendimiento para la víctima.

Se vuelve a hacer hincapié que esta inteligencia delictiva es común que se aplique en personas de edad mayor, siendo estos los más vulnerables al engaño, ya que suelen ser persuadidos fácilmente por los malvivientes, por eso desde esta Jefatura se solicita a allegados que se los instruya para que no resulten víctimas de este tipo de estafas.

Se recomienda a la población que ante hechos de esta índole se de aviso a esta Jefatura Departamental Nogoyá, a los números de emergencia 101 o fijo 422222.-

Jefatura departamental Nogoyá: 25 de Marzo de 2022.-

