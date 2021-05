//Furor por Enzo Pérez: una fortuna por su buzo, su muñeco de arquero y el festejo familiar

Después del triunfo, se desató la locura por Enzo Pérez.

El mendocino fue parte vital en la épica victoria por 2 a 1 ante Independiente Santa Fe. Pese a estar lesionado asumió con hidalguía la responsabilidad de custodiar la portería.

Más allá de las pocas o muchas intervenciones que tuvo y del marketing o el fanatismo que lo haya hecho acreedor del premio al Mejor Jugador del Partido que entregó la televisación oficial del duelo entre River Plate e Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores, lo cierto es que el increíble encuentro dejó como perla histórica a Enzo Pérez atajando. Y su camiseta se volvió furor.

Porque fue la que se pusieron sus hijos, quienes sorprendieron al improvisado guardameta cuando este volvió a su casa y los encontró ataviados de pies a cabeza con el uniforme verde fluorescente de arquero, el número 24 y su apellido.

La pequeña Pía, que se calzó hasta los guantes, y Enzo (como papá), esperaron al arquero vestidos como él. Pérez se dio el gusto de llegar a su hogar con la planilla de las formaciones que se suele pegar en la antesala de los vestuarios. ¿La pondrá en un cuadro?

La locura por el nuevo refuerzo del arco también condujo a muchos hinchas a buscar su buzo tal como habían hecho los nenes del jugador. Ya desde que se supo que el exEstudiantes atajaría, en las redes los fanáticos millonarios comenzaron a preguntar por la casaca o simplemente a manifestar su deseo por tener la «reliquia» de la noche.

Y de inmediato estuvieron quienes hicieron gala de su oportunismo: desde la misma noche del miércoles se pudieron encontrar publicaciones en Mercadolibre de vendedores que pusieron a disposición de los hinchas la camiseta con el estampado con nombre y número de Pérez. Lo llamativo fue el precio: ¡unos 35.000 pesos!

La cifra asusta: es más del triple de lo que se vende en la tienda oficial de adidas ($ 11.499 la versión para hombre, aunque hay una más económica hecha con materiales reciclados por $7.999).

Y sin embargo, pese a la friolera que pedía el vendedor, en pocos minutos había vendido varias y tuvo que pausar la publicación por quedarse sin stock. Y no tardaron mucho en aparecer nuevos vendedores con el producto.

Pero eso no fue lo más increíble (aunque tal vez sí por lo que pagaron los riverplatenses). A primera hora de este jueves, había nuevos productos: ya estaban disponible la taza sublimada ¡y el muñeco de Enzo Pérez arquero! Este último, a un precio bastante más mundano: 600 pesos. El furor no se detiene. Fuente: El Once

