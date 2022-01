//Fuerte baja del dólar “blue” tras el acuerdo con el FMI: cayó casi 10 pesos

Mercado cambiario

El dólar blue se hundió como reacción al anuncio del acuerdo del país con el FMI y al cierre de la rueda cotizó a $213. El oficial, en tanto, mantendrá su ajuste suave según anticipó el ministro de Economía.

El dólar informal registró hoy una fuerte baja tras el anuncio de acuerdo con el FMI y al cierre de la rueda cotizó a $213, una caída de $9.50 respecto de la cotización de ayer.

El dólar blue se hundió como reacción al anuncio del acuerdo del país con el FMI. El oficial, en tanto, mantendrá su ajuste suave según anticipó el ministro de Economía, Martín Guzmán.

La cotización del dólar oficial cerró hoy en $110,68 en promedio, con lo que a lo largo de la semana acumuló un incremento de 90 centavos, equivalente a una suba de 0,82% respecto al viernes pasado.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 143,88 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 182,62.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo negativo de alrededor de 80 millones de dólares, para abastecer la demanda de divisas en el segmento mayorista.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 209 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 26 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 1029 millones.

El primer precio operado en el segmento mayorista del dólar fue de $ 104,83 por unidad, seis centavos arriba del cierre de ayer.

Las opciones financieras operaban en baja, mientras que el Contado con Liquidación se ubicaba en $226,20 y el MEP en $214,54.

Cabe recordar que en diciembre, el dólar paralelo avanzó 3,2% ($6,50), contra una inflación mensual del 3,8%, según el INDEC. Asimismo, en el acumulado de 2021 tuvo un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111%. Fuente: El Once

