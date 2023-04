«Fue una locura», dijeron jugadores de Argentina del Mundial de Softbol

Tres softbolistas del combinado Albiceleste Sub 23, comentaron a Elonce acerca de la medalla de bronce ganada en Paraná. «El equipo es como una familia», confesaron.

La Selección Argentina de Softbol Masculino Sub 23, finalizó en el tercer lugar en el Mundial que se desarrolló en Paraná. Tres integrantes del equipo, dialogaron consobre el gran logro deportivo.

Por su parte, Conrado Zanuttini habló desde su perspectiva: «El primer partido que me tocó catchear fue una locura. Nunca me imaginé estar en una cancha tan llena, se me ponía la piel de gallina y lo disfruté mucho».

Del mal inicio, agregó: «Nos dolieron un montón los dos partidos perdidos. Por suerte nos volvimos a unir como equipo y sacamos todo para lo que venía».