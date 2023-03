Fin del fenómeno “La Niña”: aclaran que la recomposición de suelos será “lenta”

“De los últimos tres años se perdió uno entero de agua”, aseguró climatólogo y remarcó que el fin del fenómeno “La Niña” no implica el final del déficit hídrico. Cómo impacta este proceso en los cultivos.

Esta semana, diferentes organismos oficiales agrupados en la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías, informaron la finalización del fenómeno climático de “La Niña”, y agregaron que el pronóstico presenta una muy alta probabilidad a que “se mantenga la fase neutral al menos hasta el inicio del invierno austral”.

No obstante, el especialista marcó como un “proceso” este cambio de condiciones que “lo que va a ir haciendo en lo que queda de marzo y fundamentalmente en abril y mayo es ir mejorando el nivel de lluvias. Pero va a ser muy difícil poder recuperar todo aquello que perdimos en estos tres años . En dos meses no va a estar la solución, pero va a ser más favorable, con mayor actividad de lluvias”.

En este sentido, también puntualizó que si bien hay zonas que muestran cierta heterogeneidad en cuanto a la disponibilidad de humedad, «de los últimos tres años se perdió uno entero de agua. Hay un año entero de agua perdida. Cuando pensamos que se normaliza el sistema de lluvias, se va a tardar mucho en que se recompongan los suelos. Es algo lento”.

Cómo impacta este proceso en los cultivos

En cuanto a lasque se pueden registrar en los próximos meses, De Benedcitis indicó que también habrá cambios, ya que “la variabilidad térmica empieza a reducirse un poco, con temperaturas un poco más constantes, sin tantos picos.. Esto no quiere decir que no sucedan, sino que la cantidad y la intensidad suelen ser menos fuertes que cuando estamos en La Niña. Eso se va a ver en otoño e invierno, del cual no se espera que sea tan riguroso”.

La agricultura, en especial la concerniente a los granos, fue una de las actividades más golpeadas por La Niña. De hecho, la cosecha de trigo concluyó como un “desastre productivo” con un volumen 50% inferior a lo que se pensaba recolectar, mientras que con la soja se encamina a finalizar con un panorama similar, ya que tras sendos recortes hoy se espera trillar solo 25 millones de toneladas, su peor marca en más de 20 años, solo para citar algunos ejemplos.

Es por eso que la atención del sector está centrada en las próximas lluvias que se puedan dar para poder dotar de un piso a los rendimientos de soja y maíz, como así también en generar las condiciones adecuadas para la próxima campaña de trigo, que comienza a mediados de junio.

“Las lluvias, de producirse, llegarán tarde. Todos los cultivos que todavía están en carrera, como en el oeste y sur de Buenos Aires, gran parte de Córdoba y en el noreste del país, las precipitaciones pueden ser bienvenidas, les pone un piso a los cultivos, pero en la zona núcleo, Santa Fe y Entre Ríos no van a recomponer la situación. Está todo muy deteriorado”, indicó la jefa de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), Cecilia Conde.