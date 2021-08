//FIFA amenaza a Inglaterra y España por no ceder jugadores: Argentina, las más perjudicada

La Premier League avisó que no cederá futbolistas para las eliminatorias y La Liga española apoya a los clubes que quieran hacer lo mismo. Infantino envió una carta a Conmebol.

Los clubes ingleses y españoles están en pie de guerra y se niegan a ceder a sus futbolistas a la triple fecha de eliminatorias sudamericanas. Se basan en la decisión de las autoridades sanitarias británicas de imponerles una cuarentena de diez días a su regreso, lo que les impediría competir en los torneos domésticos durante un par de semanas. Los diez países sudamericanos integran la «zona roja» elaborada por el gobierno inglés: todos los viajeros que provengan de esos territorios deben aislarse al volver.

Los equipos de la Premier League inglesa se reunieron este martes en un comité de crisis y resolvieron «de manera unánime» no liberar a los jugadores que debieran trasladarse a «zonas rojas de coronavirus». Eso incluye a todo el continente sudamericano. «La decisión de los clubes, apoyada por la Premier League, impactará en cerca de 60 futbolistas de 19 clubes, que deberían viajar durante las fechas FIFA de septiembre a 26 países incluidos en la lista de zonas rojas», se lee en un comunicado de la Premier League.

La principal liga inglesa continúa con sus explicaciones: «Esto se decidió luego de la determinación de la FIFA de no extender el permiso temporario para no ceder a los futbolistas que debían ser aislados al regreso de los partidos internacionales. Hemos tenido amplias discusiones con la Asociación Inglesa y con el gobierno para encontrar una solución, pero con los temores sanitarios actuales en relación a los viajeros que provienen de países en rojo, no ha habido ninguna excepción».

Una decisión similar tomó LaLiga de España. A través de otro comunicado, la entidad que nuclea a los clubes de primera y segunda división de ese país apoyó a las instituciones en su decisión de no liberar a los futbolistas. En contraposición a la Premier League, los clubes españoles se plantaron ante el aumento en la cantidad de días del período internacional (pasó de 9 a 11) para la ventana de septiembre. Además, adellantó que «realizará las acciones legales pertinentes contra esta decisión que afecta a la integridad de la competición al no permitirse la disponibilidad de los jugadores».

Así, Lionel Scaloni perdería a 13 integrantes de su lista para los partidos con Venezuela, Brasil y Bolivia, por lo que la Argentina sería el equipo más perjudicado del continente: Emiliano Martínez y Emiliano Buendia (Aston Villa) y Cristian Romero y Giovani Lo Celso (Tottenham), todos de Inglaterra. De España no podrían venir Gerónimo Rulli y Juan Foyth (Villarreal), Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Alejandro Gómez (Sevilla), Ángel Correa y Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Germán Pezzella y Guido Rodríguez (Betis). Brasil, por su parte, se perdería 11 convocados por el lockout de Inglaterra y España.

Se suponía que la polémica por la cesión de los futbolistas quedaría zanjada hace unos meses, cuando la FIFA eliminó la cláusula que permitía a los clubes negarse por cuestiones sanitarias. Y siempre que las autoridades de salud de sus países consideraran riesgosos sus viajes para representar a sus equipos nacionales. Esta fue la razón por la que la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas de marzo terminó siendo postergada. Ahora, los clubes europeos (agrupados bajo el paraguas de la European Club Association, en inglés) no tienen el respaldo regulatorio para justificar su postura.

«FIFA está hablando con los países europeos para conseguir las excepciones correspondientes. La fecha triple está confirmada. Los clubes van a tener que aceptar cumpliendo todos los requisitos. No hay nada por lo que los clubes puedan negarse a que los futbolistas viajen», confirmaron en Conmebol. El ente rector del fútbol sudamericano no tiene dudas de que los seleccionados de esta parte del mundo podrán jugar con sus mejores futbolistas los tres partidos programados.

Es más: el portal brasileño UOL informó que el presidente de la FIFA Gianni Infantino envió una carta a Luque (sede de la Conmebol) ratificando que los clubes europeos tendrán que atenerse a las reglas y liberar a sus futbolistas. «En el documento, el dirigente afirma que la decisión tomada por el Bureau de la FIFA sobre el tema a principios de este mes tiene validez. Y reafirma la obligación de cesión de todos los atletas. Además, resalta que los clubes y las asociaciones están obligados a cumplir con la decisión tomada en Suiza», dice el artículo firmado por el periodista Rodrigo Mattos. Además, Infantino les recuerda a los clubes que los que no respeten los reglamentos se exponen a sanciones. Fuente: Super Deportivo

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com