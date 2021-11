//Festival de Jineteada de Diamante: señalan que “el uso de casco será opcional”

«Es invadir nuestra cultura», resaltó

El Coordinador de jineteada en el festival de Diamante habló sobre el uso de casco y el chaleco que harán los jinetes, por seguridad en Jesús María. “En todo deporte hay riesgo. El que sube a un caballo sabe que tiene riesgo”, dijo.

Los jinetes que participen del tradicional festival de doma en Jesús María deberán, desde la edición 2021, utilizar casco y pechera como una manera de ampliar las medidas de seguridad. Desde el Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante y ya en pleno preparativo, tomaron distancia de la medida y aclararon que, si bien habrá a disposición, no será de uso obligatorio.

«Lo que hizo Jesús María es cosa de ellos. Diamante no tiene nada que ver con ese festival y el uso de casco será opcional, el jinete que quiere se lo pone, pero sino, no hay problema. Cada chaleco o pechera lleva una propaganda», remarcó Jorge Sap, coordinador de la jineteada en el Festival de Diamante.

Riesgo existente

Al respecto, sostuvo que «en todo deporte hay riesgo. El que sube a un caballo sabe que tiene riesgo y un casco no lo puede salvar, un chaleco menos. Si se me cae un caballo de 500 kilos encima, no hay chaleco que valga», dijo y añadió: «si seguimos así en cinco años en vez de entonar las estrofas de nuestro Himno Nacional Argentino vamos a estar cantando la marcha norteamericana, realmente con estas cosas nos estamos alejando de lo nuestro», indicó.

Invasión

«Cumplimos 50 años y venimos de los efectos de una pandemia que nos impidió la realización de la fiesta (en 2020), entonces las expectativas son altísimas», dijo Sap y fue categórico en su rechazo al uso de las medidas de seguridad que implementaron en Jesús María: «es invadir nuestra cultura ponerle a un jinete un casco y un chaleco con una publicidad de moto en la espalda», dijo a Uno.

Sobre los caballos

Consultado Sap sobre la discusión acerca de si la jineteada es un deporte o maltrato animal, indicó: «El caballo de jineteada es privilegiado. Se cuida mucho, tiene mucho valor, no es algo común. Les mostraría videos de cómo viven y lo que comen. El trato que tiene un caballo de jineteada es el mejor del mundo», concluyó. Fuente: El Once

