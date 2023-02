Fernández llamó a «distribuir riqueza de AMBA para dar progreso a otros lugares»

Visitó Chaco

El presidente Alberto Fernández advirtió que la Argentina «se dice federal pero no actúa como tal», porque «concentra mucha riqueza en el centro» del territorio, por lo que llamó a distribuir esos beneficios en el resto del país.

El presidente Alberto Fernández advirtió en el Impenetrable chaqueño que la Argentina «se dice federal pero no actúa como tal», porque «concentra mucha riqueza en el centro» del territorio, por lo que llamó a distribuir esos beneficios en el resto del país y propuso «una utopía de la igualdad».

«El verdadero federalismo lo vamos a lograr el día en que cada persona pueda encontrar su felicidad, su posibilidad de desarrollarse y morir en el mismo lugar donde ha nacido», dijo Fernández al inaugurar un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en Chaco, donde también recorrió las obras de un acueducto y entregó viviendas en la localidad de Fuerte Esperanza.

En ese sentido, señaló que «tenemos un país que se dice federal pero no actúa como tal», sino que «es un país que concentra mucha riqueza en el centro, en el Área Metropolitana de Buenos Aires; necesitamos distribuir esa riqueza y dar progreso a otros lugares del país».

«Yo no me quedo en paz viendo tanta opulencia en una ciudad y viendo tantas necesidades en miles de kilómetros cuadrados de Argentina. No me siento en paz con mi conciencia. Por eso cuando llegué al Gobierno dije ‘quiero gobernar con los 24 gobernadores para poner de pie a nuestra patria'», subrayó el jefe de Estado.

«Vivimos un tiempo de fuerte descreimiento, por la pandemia, la guerra, las dificultades económicas», consideró Fernández, y dijo que los ciudadanos «descreen de la política», pero alertó que «no somos todos iguales».

«Primero los últimos, lo decimos todos en esta mesa; nuestra preocupación son lo que peor están, los que más necesitan, y no es un eslogan de campaña», aseguró el jefe de Estado.

Asimismo, llamó a «cumplir la utopía de la igualdad» para que Argentina sea «un país de oportunidades por igual».

«Estamos trascurriendo 40 años de democracia ininterrumpida. Cuando en 1983 empezó a avizorar la democracia, sentíamos que era una utopía, algo que queríamos hacer pero no sabíamos si lo íbamos a lograr, porque siempre había militares y poderes fácticos amenazantes que ponían en riesgo a la democracia. Cuarenta años después, la democracia sigue teniendo problemas, pero esa utopía la cumplimos y vivimos en democracia», marcó.

El mandatario continuó: «La utopía se convirtió en realidad. Les propongo que ahora nos pongamos en la cabeza cumplir la utopía de la igualdad. Porque Argentina no está condenada a tener un centro rico, un norte pobre y una Patagonia olvidada. Puede ser un país que dé oportunidades por igual».

Fernández recordó «la patria que nos habían dejado» luego del Gobierno de Mauricio Macri y aseguró que «era una situación realmente difícil» porque «todas la obras quedaron abandonadas».

«Cuando llegó (Gabriel) Katopodis al ministerio (de Obras Públicas), el 70% de la obra pública estaba paralizada. Y nosotros tuvimos que lidiar con la deuda que nos dejaron, con el default, con la obra pública parada, con el abandono en que había quedado mucha gente, porque el desarrollo social había pasado a un segundo plano. Y nos propusimos poner de pie al país para devolverle condiciones de dignidad a la vida de cada argentino», indicó.

«El país no es un concepto, somos nosotros, los argentinos y argentinas que viven ahí», aseveró el Presidente, y resaltó que «en mi gestión cada día más de 80 familias argentinas habrán recibido su casa».

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Victorial Tolosa Paz, se preguntó «¿por qué estamos acá?», y se contestó: «Porque planeamos una agenda de trabajo conjunta, articulando con gobierno provincias e intendentes».

Para la ministra, «la mejor manera demostrar para qué hacemos política es para transformar la vida de los pueblos».

La funcionaria reiteró la frase de Fernández de «empezar por los últimos» y aseveró que ante «las dificultades del norte argentino llevamos soluciones», porque «somos parte de un Gobierno comprometido».

«Cada obra pública fue la voluntad del Presidente», acentuó Tolosa Paz.

En tanto, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, subrayó la idea de «trabajar en un Gobierno federal que piense en cada uno de los argentinos, sin importar donde vive», y afirmó que «la casa propia viene a cambiar su vida, que todos los ciudadanos sean de primera».

El ministro consideró que «el acceso a la vivienda es una política pública del Estado para cumplir con la Constitución Nacional», reafirmó que la Argentina «es la misma, lo que cambian son los gobiernos» y manifestó que «tiene que ver con la prioridad que cada gobierno le da a su población».

Acotó que «este gobierno apunta a un país que dé oportunidades a todos los argentinos, un piso donde arrancar y luego el esfuerzo de cada uno para progresar».

En ese marco, el gobernador Jorge Capitanich resaltó que con esta entrega de obras y de viviendas están «cumpliendo un compromiso de honor para resolver los problemas de nuestra gente» y refirió que «el centro de desarrollo infantil para 12 mil niños sirve para promover la estimulación temprana, generar condiciones para el desarrollo psicomotriz, mejorar el rendimiento escolar y tener mayor calidad educativa».

Además, destacó la inauguración de «20 viviendas de enorme calidad, de casi 65 metros cuadrados» y se emocionó al ver las «lágrimas en sus ojos quienes recibieron su llave por primera vez» porque «es el sueño colectivo para muchas familias».

Agradeció a Fernández «por garantizar la alegría de nuestro pueblo y la dignidad de muchas familias», e informó que «hay en ejecución de 40 nuevas viviendas que prácticamente van a erradicar déficit habitacional en Puerto Esperanza».

«No es un regalo del Gobierno, es un derecho de ustedes, buscamos una Argentina igualitaria, porque ese es un país federal», concluyó.

El Centro de Desarrollo Infantil de Fuerte Esperanza permitirá incluir en un espacio integral de acompañamiento, cuidado y protección de derechos a 90 niñas y niños de 45 días a cuatro años de edad, según se informó.

El nuevo centro, que durante su construcción generó 20 empleos directos, beneficiará a familias de Fuerte Esperanza y de localidades vecinas que hasta el momento no contaban con un jardín maternal.

Asimismo, se señaló que el Programa de Infraestructura para Centros de Desarrollo Infantil, que es un trabajo conjunto entre los Ministerios de Obras Públicas y Desarrollo Social, tiene como objetivo igualar oportunidades, brindar atención integral y promover la protección de derechos de la primera infancia.

A nivel federal contempla la construcción de 500 unidades: 39 se encuentran finalizadas, 313 en ejecución y 148 a iniciar y en proyecto.

En Chaco, 15 se encuentran finalizados, ocho en ejecución y uno por iniciar, con una inversión de más de mil millones de pesos, de acuerdo a lo apuntado.

Actualmente se consignó que se encuentran en ejecución 7.715 soluciones habitacionales en Chaco por más de 52 mil millones de pesos.

En tanto, de acuerdo al informe oficial, ya se entregaron 2.876 soluciones habitacionales en la provincia con una inversión que supera los 25 mil millones de pesos.

Según lo apuntado, se reducirán las brechas de desigualdad en el acceso al agua para el consumo e higiene y generan mejores condiciones para la producción agraria.

Los trabajos consisten en la construcción de una toma sobre el río Paraná, un acueducto de agua cruda, una planta potabilizadora, un acueducto de agua tratada de 512 kilómetros de extensión y estaciones de bombeo.

Las obras generan 385 puestos de trabajo y requieren una inversión del Estado Nacional de 16 mil millones de pesos, y la construcción es ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa). Fuente: El Once

