Fernández le respondió al empresario que remarca precios «todos los días»

Tras los dichos de Braun

«Si querían verle la cara a la remarcación de precios, la tuvieron esta mañana en la AEA», afirmó el presidente y agregó que “lo que le pido a los empresarios argentinos es que entiendan la dimensión del problema”, resaltó.

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que «la inflación autoconstruida no es otra cosa más que la remarcación de precios», al responder los dichos del presidente de La Anónima Federico Braun, quien dijo remarcan precios «todos los días».

«Si querían verle la cara a la remarcación de precios, la tuvieron esta mañana en la AEA», enfatizó Fernández en declaraciones a los medios acreditados en Casa Rosada, entre ellos NA.

El jefe de Estado se refirió a las declaraciones que Braun realizó esta mañana durante una jornada de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) en la que dijo que que su empresa remarca precios todos los días.

«Escuché las declaraciones porque se difundieron mucho. Muchas veces yo les he hablado a los argentinos de la inflación autoconstruida, la inflación que autoconstruida no es otra cosa más que la remarcación de precios», subrayó Fernández.

En ese marco, el Presidente completó: «Lo que le pido a los empresarios argentinos es que entiendan la dimensión del problema que padece la economía mundial. La economía mundial está afectada por la guerra, está afectando los precios de los alimentos, está poniendo en crisis la seguridad alimentaria del mundo».

«Tenemos que trabajar con responsabilidad y no me parece responsable que se le pregunte a un empresario de esa magnitud qué solución tiene para la inflación y su respuesta sea remarcar precios», disparó.

Por su parte, el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando «Chino» Navarro calificó los dichos de Braun como «un insulto a todos los argentinos que van a supermercados, almacenes, a comprar y no les alcanza la plata».

«Si ustedes me preguntan por la risotada de Braun cuando le consultan qué hacés (frente a la inflación) y dijo yo remarco. Lo sentí como un insulto a todos los argentinos que van a supermercados, almacenes, a comprar y no les alcanza la plata», enfatizó Navarro.

En esa línea, el funcionario nacional continuó: «Es como que cuando no te alcanza la plata o tenés muchas dificultades para ver qué comprás aparece el dueño del producto, que sí gana plata, y se ríe diciendo ´ja, yo remarco´. Es un me cago en ustedes, una canallada».

«¿Cómo Gobierno tenemos responsabilidad? Sí, obviamente. Tenemos que frenar este tipo de accionares. Braun, con absoluto desparpajo e irresponsabilidad moral, lo expresó y además hubo otros que se rieron. Espero que estén arrepentidos», manifestó.

Por último, Navarro concluyó: «Eso no nos exime a nosotros de responsabilidad. Tenemos que trabajar para frenar la inflación y bajar los precios». Fuente: El Once

