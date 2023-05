Fernández: «La Corte se convirtió en el brazo opositor y de grupos concentrados»

Habló por cadena nacional

Fernández dijo que «la degradación judicial debe concluir» y agregó que «se trata del mismo Poder Judicial que persigue de forma sistemática» a la vicepresidenta «dictando sentencias fundadas en relatos redactados en mesas judiciales».

El presidente Alberto Fernández advirtió hoy que la Corte Suprema de Justicia «se ha convertido en el brazo opositor y de los grupos concentrados del poder económico y mediático», dijo que la decisión de suspender las elecciones en San Juan y Tucumán «deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces» y advirtió que los magistrados designados por decreto por Mauricio Macri durante su gestión «siguen respondiendo a las órdenes» del exmandatario.

A través de un mensaje emitido este mediodía a través de cadena nacional, el Presidente señaló que los integrantes del máximo tribunal se convirtieron en «el brazo opositor y de los grupos concentrados del poder económico y mediático», al cuestionar en duros términos la decisión -conocida ayer- de suspender los comicios en las provincias de San Juan y Tucumán.

Ayer, la Corte Suprema suspendió los comicios previstos en esos distritos, con sendas cautelares a recursos presentados por fuerzas de la oposición en ambas provincias, que señalaron que existe la posibilidad de que las candidaturas del exjefe de Gabinete nacional Juan Manzur a vicegobernador de Tucumán y del actual mandatario Sergio Uñac a la reelección en San Juan no respeten la alternancia reglamentada en las Constituciones provinciales.

Durante el mensaje, Fernández recordó que los integrantes del máximo tribunal enfrentan un proceso de juicio político en la Cámara de Diputados, donde «cada día surgen nuevas pruebas» y anunció que enviará «los antecedentes de estas decisiones tomadas ayer para que se sumen a las causales» para seguir «demostrando cómo esta Corte viola la división de poderes y el federalismo».

Al inicio de su mensaje, el jefe de Estado afirmó que no es casual que la suspensión de los comicios «afecta a dos provincias en las que se proyectaba el triunfo del peronismo que se habrían sumado a otros triunfos del oficialismo ocurridos el último domingo» y que se da horas después de que Macri tratara de «feudos» a las provincias norteñas en las que su espacio político preveía derrotas.

«Evidentemente, los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri siguen respondiendo a sus órdenes», disparó en referencia a la designación de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz al inicio de la administración de Cambiemos.

Fernández señaló que es el mismo Poder Judicial «que persigue de forma sistemática» a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner «con argumentos forzados, desatendiendo su derecho de defensa y dictando sentencias fundadas en relatos redactados en mesas judiciales».

Para el Presidente, la decisión tomada ayer por la Corte viola la división de poderes y el federalismo: «Quiero decirle a la Corte Suprema que podrán olvidar el federalismo y hasta suspender una elección, pero jamás podrán suspender la voluntad popular. La democracia llegó a la Argentina hace 40 años de una vez y para siempre».

«Un sector de la política y el poder económico apañado por esta justicia está creando grietas en nuestra democracia, que cumple 40 años. Como lo hicimos cuando salimos a la calle en los 80 para defenderla, vamos a responder con más democracia. Necesitamos más representantes comprometidos con la democracia, más ciudadanos movilizados por una democracia plena y participativa para salir de este círculo vicioso», dijo.

En otro tramo de su mensaje, Fernández cuestionó las declaraciones del titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, ayer ante empresarios norteamericanos en el encuentro de AmCham referidas a la emisión monetaria al afirmar que «no tiene autoridad ni facultades ni conocimientos para opinar sobre el rumbo de la política económica del Gobierno».

«No tiene autoridad, ni facultades, ni conocimientos para opinar sobre el rumbo de la política económica del gobierno», dijo el Presidente en un mensaje en cadena nacional, en el que agregó: «Si tanto interés tiene por el rumbo económico del país, debería pedirle a los tribunales inferiores que agilicen todas las causas que tienen paradas sobre la investigación de la deuda que tomó Mauricio Macri sin ser tratada por el Congreso de la Nación y que denunciamos ante el Poder Judicial que sigue sin investigarlo».

Se refirió así a las declaraciones de Rosatti en un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham) en un hotel de Puerto Madero.

En ese marco, Rosatti remarcó hoy que el máximo tribunal no está en la función pública «para hacer nuevas amistades si no para cumplir con la Constitución» , defendió el trabajo de ese cuerpo al señalar que en los «últimos años» sus integrantes tomaron decisiones que «no han agradado al poder de turno» y cuestionó la «desmedida emisión monetaria».

A modo de cierre de su mensaje por cadena nacional, el Presidente expresó que «es el momento de estar más unidos que nunca» y «de alzar voces en todo el país para unirnos en un grito unívoco en defensa de la democracia». Fuente: El Once

