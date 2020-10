//Fernández homenajeó a Pérez Esquivel: «Deberías ser modelo de los argentinos»

A 40 años del Premio Nobel de la Paz

«Nos honrás del mejor modo, porque estos son los modelos que hay que seguir: el modelo del compromiso con los que sufren, de los que luchan contra la desigualdad, de la no violencia y de la paz», dijo el Presidente.

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía, en la Casa Rosada, un acto en homenaje a Adolfo Pérez Esquivel al conmemorarse 40 años desde que le fuera otorgado el Premio Nobel de la Paz por su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos y su activismo por la paz y la justicia en América Latina.

«En tiempos donde el reconocimiento está fundado en el éxito material, en el éxito individual, vos deberías ser modelo de todos los argentinos porque, como bien dijo el Papa, nunca te convenciste de que sos un Premio Nobel y seguiste tu lucha inalterable con la humildad de siempre y con el compromiso permanente», destacó Fernández en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

«Todavía muchas de las injusticias de las que hablabas en 1980 se padecen; todavía se padecen persecuciones, todavía esa desigualdad existe y tenemos un sistema en el que la riqueza se concentra en pocos y la pobreza se distribuye en millones», señaló el mandatario. Al mismo tiempo, valoró la historia de lucha de Pérez Esquivel: «Nos honrás del mejor modo, porque estos son los modelos que hay que seguir: el modelo del compromiso con los que sufren, de los que luchan contra la desigualdad, de la no violencia y de la paz».

«Les agradezco. Es un camino compartido, cuenten con nosotros que vamos a acompañar, sabemos las graves dificultades que tiene el país», afirmó, a su vez, Pérez Esquivel, y remarcó la necesidad de «generar conciencia crítica y valores en los jóvenes para llegar a una sociedad de iguales».

En tanto, en un saludo que se transmitió en el inicio del acto, el Papa Francisco le dijo: «Gracias, Adolfo, por tu testimonio en los momentos lindos pero también en los momentos dolorosos de la Patria; por tu palabra, por tu coraje y por tu sencillez. Si me permitís un castellano un poquito atrevido, te diré que vos no te la creíste, y eso nos hace bien a todos, un Premio Nobel que sigue haciendo lo suyo con humildad».

A través de un video también le expresaron su reconocimiento el teólogo brasileño Leonardo Boff y la profesora Grazia Tuzi, representante del Servicio de Paz y Justicia en Europa, así como el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio da Silva, lo hizo por medio de una carta.

Antes de tomar la palabra, el Presidente le entregó una placa con la insignia «La paz no se regala, se construye».

«Todas las organizaciones de derechos humanos te vieron peleando con ellos después de que la dictadura te hizo padecer el encierro, la tortura, la persecución; y nunca bajaste los brazos. Además, lo hiciste predicando la no violencia y la paz. Gracias por todo lo que has hecho y por el ejemplo que nos diste», le dijo emocionado el Presidente.https://www.youtube.com/embed/ktLFECUETdgDel acto también participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros de Interior, Eduardo de Pedro; y de Defensa, Agustín Rossi; la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; la titular del INADI, Victoria Donda; la asesora presidencial Dora Barrancos.

Estuvieron presentes también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro de Justicia y DDHH bonerense, Julio Alak; el rector de la UBA, Alberto Barbieri; Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora; y el obispo de San Isidro, Oscar Ojea, además de la familia del homenajeado.

Pérez Esquivel fue condecorado por el comité noruego en 1980, luego de haber permanecido encarcelado por 14 meses y en libertad vigilada otros 14 meses por parte de la última dictadura cívico militar. Fuente: El Once

