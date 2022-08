Fernández: «Donde las condiciones de igualdad se pierden, debe estar el Estado»

«No estamos dando nada trucho ni malgastando la plata del Estado. Estamos poniendo al Estado en el lugar en el que debe estar. Donde las condiciones de igualdad se pierden, debe aparecer el Estado para poner igualdad», dijo el presidente.

El presidente Alberto Fernández encabezó esta mañana, junto al director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, el acto de entrega de la Pensión No Contributiva número 200 mil a personas con discapacidad y la firma de convenios de adhesión al plan ACCESAR, en la sede de ANDIS del barrio porteño de Núñez.

«Donde las condiciones de igualdad se pierden tiene que aparecer el Estado para poner igualdad», indicó el mandatario, acompañado por la subdirectora Ejecutiva de ANDIS, Paula Gargiulo; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; y la directora Nacional de Apoyo y Asignación Económica, Paula Martínez.

El presidente recogió el guante y cuestionó los dichos del ex ministro de Hacienda Nicolas Dujovne, quien sostuvo que la mayoría de las pensiones que paga el Gobierno por invalidez «son truchas».

«Hoy acabamos de dar la pensión 200 mil y estamos orgullosos. No es una dádiva del Gobierno y no estamos regalando nada, estamos reconociendo derechos», explicó en esa línea el jefe de Estado al recordar que entre 2016 y 2019 se dieron de baja 170 mil pensiones a personas con discapacidad de todo el país.

Al mismo tiempo, precisó que en la Argentina «hay más de 5 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad, que es casi el 13 por ciento de nuestra sociedad, lo que nos obliga a prestar la atención que el tema merece».

«Debemos pensar y reflexionar colectivamente sobre la necesidad que tenemos de igualar a los que sobrellevan alguna discapacidad porque definitivamente tenemos que lograr que sus vidas se alteren lo menos posible y que sus posibilidades sean plenas para seguir desarrollándose», manifestó al respecto el Presidente. Fuente: El Once

