//Fernández dijo que seguirá «cuidando la salud de la gente» y apuntó a la Corte

Lanzamiento del Plan federal

El presidente aseguró que seguirá cuidando la salud de los argentinos «por más que escriban muchas hojas en sentencias». Además, cuestionó «la decrepitud» del derecho. Fue durante acto de entrega de netbooks a estudiantes.

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía, en el partido bonaerense de Ezeiza, el lanzamiento del Plan Federal «Juana Manso» que, con una inversión de 20.000 millones de pesos, brindará 633 mil netbooks a estudiantes de escuelas secundarias de todo el país para darles acceso a la conectividad. Allí sostuvo que «nuestro deber es que todas las chicas y chicos tengan acceso a la educación».

La prioridad la tendrán los establecimientos con alumnos que han tenido baja o nula continuidad pedagógica en 2020, y la distribución comenzará en aquellas provincias de menor nivel socioeconómico y con mayor porcentaje de estudiantes desvinculados.

Comparación

«Ponemos en marcha este plan para llevarle a chicos y chicas el acceso a internet para que puedan conocer, estudiar y conectarse, y lo hacemos produciendo estas computadoras en ocho empresas argentinas que nos van a dar casi 700 mil notebooks al cabo de este año, exactamente el mismo número que se distribuyeron los últimos cuatro años», afirmó Fernández durante el acto que compartió en la planta de BGH junto al ministro de Educación, Nicolás Trotta; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el intendente local, Alejandro Granados; el director accionista de BGH, Diego Teubal; y el CEO del grupo, Marcelo Girotti.

Cuidar la salud

«Hoy continuamos aquello que empezó Cristina y que yo tengo la obligación moral de volver a iniciar porque nosotros pensamos en el bienestar de nuestra gente mientras que otros, que piensan en sus negocios, creyeron que era interesante importar computadoras y celulares», señaló el mandatario.

Destacó que esta iniciativa está acompañada por el Plan de Conectividad, que busca «llevar fibra óptica a cada rincón del país».

«Estamos en un tiempo muy difícil, donde la pandemia no nos da respiro, y donde yo voy a seguir cuidando la salud de los argentinos y las argentinas por más que escriban muchas hojas en sentencias», indicó el primer mandatario.

Fallo de la Corte

«Como hace más de 30 años que enseño derecho en la Ciudad de Buenos Aires, no saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias. Deberemos luchar contra eso y estar más unidos que nunca para cuidarnos todos y todas», sostuvo el jefe de Estado.

Y en clara referencia al fallo de la Corte, apuntó: «Es un tiempo donde hay virus que el ojo humano no ve y ataca la salud, la vida y la economía de los pueblos. Ese es el verdadero problema que tenemos. Lo que hacemos, lo hacemos para cuidar la salud de nuestra gente, contra eso, dicten las sentencias que quieran».

Características

El Plan Juana Manso, que incluye el desarrollo de un plan de formación docente y una plataforma federal educativa para la creación de aulas virtuales, se iniciará con una primera entrega de 80 mil equipos en julio.

Posibilitará reactivar líneas de producción clausuradas en los últimos años y generar 2.000 nuevos puestos de trabajo (duplicando los aproximadamente 1.800 empleos actuales) a partir de la adjudicación a 8 empresas nacionales: 5 producirán en el distrito tecnológico en CABA, 1 en la isla de Tierra del Fuego, 1 en Rosario y 1 en la provincia de Buenos Aires.

Crear trabajo

En su exposición, el Jefe de Estado explicó: «Cuando nosotros duplicamos el presupuesto de obra pública, lo hicimos pensando en cuántos puestos de trabajo se podían crear y en cómo se podía, con esa obra, motorizar la economía».

Y en ese sentido precisó que desde noviembre de 2020 hasta hoy la Unión Obrera Metalúrgica, UOM, aumentó en más de 18 mil personas su grupo de afiliados, y lo mismo ocurre en el sector de la construcción.

Afrontar la desigualdad

En tanto, Trotta resaltó que este plan representa una «herramienta para enfrentar la profunda desigualdad en la conectividad que hay en la Argentina» y que «va de la mano de asumir el compromiso de priorizar la agenda educativa, como viene haciendo el Gobierno desde el primer día».

Recordó que «el Presidente ha anunciado una nueva Ley de Financiamiento Educativo, una ley de justicia educativa» y apelando a la comunidad educativa aseveró que «estamos trabajando para garantizar el derecho a la educación y cuidar la salud, y para que la escuela sea ese espacio de transformación profunda que entre todos estamos construyendo».

Cierre de escuelas

Kicillof fustigó a los sectores que cuando gobernaron «desfinanciaron la educación en la provincia: único periodo en la historia donde se cerraron escuelas», denunció, y los llamó a explicar por qué «dejaron de dar las computadores a los chicos y chicas de la Argentina y de nuestra provincia».

A su vez, Granados valoró a la empresa que apostó a radicarse en su municipio hace 15 años y relató que hace unos días, junto al gobernador Kicillof, inauguraron un nuevo polo industrial.

El CEO de BGH señaló que, «en 2016, creíamos que cerrar la planta era una decisión equivocada, porque hubo menos oferta de computadoras de calidad den el país» y agradeció «la convocatoria actual del ministro Trotta y el apoyo de los sindicatos y las empresas, porque pudimos empezar a desarrollar este programa que va a permitir que miles de chicos puedan participar del nuevo mundo, donde la capacitación en tecnología es fundamental».

También asistieron a la actividad, de manera virtual, los representantes de las empresas adjudicatarias Luis Galli (presidente y CEO de Newsan), Pablo Suaya (CEO de Pc Arts), Luis Szychowsky (presidente de EXO), Luis Alberto Corapi (presidente de Coradir), Mauro Guerrero (CEO del Grupo Núcleo), Eduardo Wassi (presidente de Agen) y Sergio Airoldi (CEO de Air Computers).

Además de la entrega de notebooks, el plan comprende más de 100 aplicaciones y 1.000 recursos educativos, una plataforma libre para todo el país compuesta por aulas virtuales, repositorio federal de contenidos abierto y un módulo de seguimiento para la investigación a través de la producción de datos abiertos. Fuente: El Once

