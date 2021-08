//Fernández: “Dejará de ser incompatible el tener un plan social con el trabajo”

El Presidente en Concordia

«Nuestro objetivo es dignificar el trabajo”, anunció el Presidente al lanzar, junto al Gobernador, el plan para la promoción del trabajo registrado y la ampliación de la protección social para 250.000 trabajadores rurales.

El presidente Alberto Fernández encabezó esta mañana en el municipio entrerriano de Concordia la presentación del plan para la promoción del empleo registrado y la ampliación de la protección social para 250.000 trabajadores rurales que realizan actividades temporales y estacionales en ese ámbito.

“No quiero convivir ni con la desigualdad ni con la injusticia”, aseguró el Presidente Alberto Fernández, desde la localidad entrerriana de Concordia donde presentó el plan para la promoción del trabajo registrado y la ampliación de la protección social para 250.000 trabajadores rurales que realizan actividades temporales y estacionales.

Al referirse a los trabajadores de la cosecha, los trabajadores golondrina, el Jefe de Estado explicó que “muchos de estos, en el tiempo que no trabajan, tuvieron el auxilio del Estado para sobrellevar ese tiempo y cuando volvían a su trabajo, se encontraban en un dilema: `me quedo con el plan, que es lo seguro, o me arriesgo y vuelvo al trabajo sin saber qué pasará mañana´”. Fue en ese sentido que reconoció que esa situación “genera intranquilidad en aproximadamente 250.000 personas que trabajan en esas economías regionales”.

Al ponderar el plan que compatibilizará la percepción de los planes y programas sociales y de empleo con el trabajo registrado, Fernández destacó que “ahora dejará de ser incompatible la idea de tener un plan social que los auxilie, con la idea de trabajar, porque nuestro objetivo no es que la gente tenga planes sociales, sino que la gente tenga trabajo; nuestro objetivo es dignificar el trabajo”.

De acuerdo a lo que explicó el mandatario nacional, “esta solución que presentamos contó con el acuerdo de los productores y fue una propuesta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular porque encontramos una respuesta al dilema de 250.000 argentinos”.

La pandemia por Covid-19

“Poco a poco vamos saliendo del problema que hace dos años nos condenó con esta sensación espantosa de vivir todos los días con temor a contagiarse y a una suerte peor. Fueron dos años en los que sentimos que la muerte caminaba entre nosotros y no sabíamos cómo enfrentarla, y tuvimos que aprenderlo, fueron dos años muy difíciles”, recordó en relación a la pandemia por coronavirus al confesar que “gobernar en un contexto de esa naturaleza es muy difícil, muy doloroso” por “tantas limitaciones, restricciones y muerte”.

“Nos criticaron y propusieron ir a las calles a jugar con la muerte y sin embargo muchos argentinos entendieron el riesgo y nos acompañaron”, recordó al agradecer a los gobernadores a quienes les dijo: “Si no hubieran acompañado nuestras políticas, todo hubiera sido más difícil”.

“Tuvimos que multiplicarnos, veníamos preparados para encender la economía y todo eso debimos restringirlo por recomendación de los que sabían y repensar el plan que pensamos en el que nunca estuvo ausente lo primordial: la salud de los argentinos y proteger a los más débiles”, sintetizó al resaltar que “es grato ver los resultados, porque nos ocupamos hasta de los que ni siquiera teníamos registrados, los nueve millones de personas que recibieron el IFE”.

Asimismo, mencionó la asistencia al empleo formal a través de los ATP y reiteró que “preocupación para que Argentina se federalice. “Debemos preocuparnos por la producción y el desarrollo de toda esa Argentina, no solo de la central”, sentenció.

El jefe de Estado enumeró que “ahora viene una etapa en la que la recuperación empieza a sentirse, donde la producción crece y donde la actividad industrial lleva meses consecutivos de crecimiento, donde el empleo industrial no para de crecer, y donde también tenemos problemas, como la inflación”.

“Porque más allá de que los precios internacionales de los alimentos aumentaron, en Argentina hay aumentos desmedidos producto de la voracidad de los formadores de precios, a los que hay que explicarles que este es el tiempo de ser solidarios”, apuntó.

Del acto participaron también los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta y de Agricultura, Luis Basterra; el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y el intendente a cargo de Concordia, Alfredo Francolini.

El ministro Moroni destacó la presentación del plan de promoción del empleo registrado rural y dijo que «este gobierno vino a tratar de resolver las terribles inequidades que afectan a la Argentina, y el único camino que tenemos es un desarrollo inclusivo».

Por su parte, el gobernador Bordet dijo que «una medida de esta naturaleza pone de pie el trabajo registrado y la inclusión social de muchos trabajadores al empleo formal, un gran avance para nuestra provincia».

Además, durante el acto, el mandatario dejó inaugurado un tramo de 61,9 kilómetros de autovía sobre la RN 18, entre el Arroyo Sandoval y la intersección con la RN 14, que demandó una inversión de 3.014 millones de pesos y generó 120 puestos de trabajo directos.

«Las obras están llegando a cada rincón y cada municipio de la provincia de Entre Ríos. Eso nos indica cómo el Gobierno y el Estado se ponen a la altura del esfuerzo y el aguante de este tiempo tan difícil que vivieron productores, empresarios y ciudadanos de nuestro país», señaló Katopodis luego de firmar convenios para obras en la provincia.

En este momento hay en Entre Ríos 298 obras y proyectos de infraestructura, con una inversión proyectada hasta 2023 del Gobierno nacional de 51.218 millones de pesos, y casi 1,4 millón de personas beneficiadas.

El intendente Francolini remarcó que «este gobierno federal que usted está impulsando, Presidente, sabíamos que era para la reconstrucción de la Argentina, y vaya que lo será. Hoy en Concordia tenemos una obra en cada barrio. Fue un año de muchas obras, de mucho compromiso».

También participaron del acto la vicegobernadora de Entre Ríos, María Laura Stratta; el administrador del Enohsa, Enrique Cresto; la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes, Macarena Sánchez y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

Promoción del empleo registrado

El plan de promoción del empleo registrado para 250 mil trabajadores rurales compatibilizará la percepción de los planes y programas sociales y de empleo con el trabajo registrado, y alcanzará a los grupos familiares de los beneficiarios que representan a un tercio del total de los trabajadores rurales asalariados de todo el país.

Si se tiene en cuenta los beneficiarios directos y sus grupos familiares, la política impactará en la vida de más de 2 millones de personas.

Así, con la implementación de la iniciativa los beneficiarios de programas como Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar podrán ser contratados en las actividades comprendidas en el plan sin que eso implique la pérdida de sus percepciones sociales no contributivas.

Además, se establece una garantía a través de la cual los titulares de asignaciones universales que trabajen bajo esa modalidad percibirán los beneficios no contributivos que les correspondan, por lo que recibirán como mínimo el monto equivalente al 100 por ciento del valor de las asignaciones universales por hijo para la protección social.

Al finalizar la relación laboral, los trabajadores tendrán asegurada la continuidad sin interrupciones de la cobertura de prestaciones de la seguridad social.

El objetivo es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, así como también el crecimiento y la consolidación de las capacidades exportadoras de las economías regionales.

Fernández llegó esta mañana al aeropuerto de Concordia, donde fue recibido por el gobernador Gustavo Bordet. El jefe de Estado viajó junto a los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta y de Agricultura, Luis Basterra. Además lo acompañan la Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes, Macarena Sánchez y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello. Fuente: El Once

