//Fernández cierra el año con mensaje navideño que podría ir por cadena nacional

Estará en la Residencia de Olivos

Desde la Casa Rosada, precisaron que se tratará de un mensaje grabado que se emitirá cerca de las 20. Luego, el presidente pasará la Nochebuena en familia en la Residencia de Olivos. Para fin de año, viajaría a Chapadmalal.

El presidente Alberto Fernández realizará hoy un mensaje navideño que podría transmitirse por cadena nacional, y luego pasará la Nochebuena en familia en la Residencia de Olivos.

Así lo indicaron a NA altas fuentes de la Casa Rosada, que precisaron que se tratará de un mensaje grabado que se emitirá cerca de las 20.

Según confiaron a Noticias Argentinas, para las fiestas de Fin de Año el jefe de Estado estaría programando viajar a la residencia oficial de Chapadmalal junto a la primera dama, Fabiola Yañez.

Además, afirmaron que Alberto Fernández «no se tomará vacaciones», sino que continuará con sus actividades en la Casa de Gobierno, tal como sucedió desde que asumió el 10 de diciembre de 2019.

Durante una actividad desde la provincia de San Juan, el jefe de Estado había señalado el pasado 23 de agosto que no se había tomado «un día de vacaciones» desde que prestó juramento como Presidente de la Nación.

«Yo, en todo ese tiempo, la verdad, no me tomé un día de vacaciones, ni me fui a la playa nada, ni una semana. Muchos me critican las ojeras, pero no tengo más opción que tener ojeras si tengo que trabajar así», puntualizó Fernández en aquel discurso.

Fuentes oficiales no descartaron que el mandatario realice alguna visita de gestión, tal como lo hizo el año pasado cuando a horas de la Navidad se acercó al hogar Ángel Azul de la localidad de Las Tahonas, Punta Indio, en la zona sur del conurbano bonaerense.

Desde el entorno del jefe de Gabinete, Juan Manzur, informaron que el ministro coordinador viajó este jueves rumbo a la provincia de Tucumán para celebrar la Navidad junto a su familia, pero el próximo lunes estará nuevamente en Buenos Aires.

Dentro de la agenda prevista para la semana que viene, está estipulado que Alberto Fernández encabece el próximo lunes a las 17 la firma del nuevo pacto fiscal con la mayoría de los gobernadores del país.

No obstante, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta adelantó el jueves en conferencia de prensa que no firmará el Consenso Fiscal y que, por la tanto, «la Ciudad no aumentará los impuestos».

En declaraciones a los medios acreditados en la Casa de Gobierno, entre ellos NA, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, afirmó que el nuevo consenso fiscal busca darle «mayor estabilidad jurídica a las provincias».

La funcionaria aclaró que el punto central que quiere impulsar el Ejecutivo nacional es «ratificar las alícuotas máximas que estaban vigentes en 2019, 2020 y 2021».

«El proyecto no autoriza aumentos de tributos, pero sí le confiere mayor estabilidad jurídica a todos los sectores que deben pagar impuestos», agregó.

En ese sentido, Batakis subrayó: «Lo que hacemos nosotros es volver a darle la autonomía política de las provincias para que decidan si aumentan o no con un tope».

Por último, anticipó que firmarán todas las provincias con excepción de La Pampa y San Luis que no habían firmado el pacto anterior, motivo por el que no están obligadas a hacerlo ahora.

En tanto, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior advirtió que el Gobierno porteño puede no firmar, pero de no hacerlo perderá la seguridad jurídica.

«Rechazan el consenso fiscal porque ellos efectivamente están aumentando impuestos, eso es lo que tienen que saber todos los ciudadanos de la Ciudad, los porteños y porteñas», concluyó. Fuente: El Once

