Federico Bal: “Estoy usando aplicaciones de citas; tengo muchos matchs”

El hijo de Carmen Barbieri aseguró que decidió instalarse una aplicación de citas en su celular para no estar solo en los viajes que hace. Ya no cree en la monogamia y quiere pasar el tiempo de la mejor manera.

Fede Bal se hizo conocido por ser el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal, pero con el correr de los años fue demostrando su talento para la actuación, la conducción y hasta para la danza. Pero, sin dudas, también se hizo famoso por ser uno de los más «picaflores» de la farándula.

Cada relación que tuvo terminó en escándalo o en infidelidad, como su último noviazgo con Sofía Aldrey, que parecía ir en serio hasta que ella descubrió sus infidelidades por la aplicación del lavarropas que tenía en su celular. Por tal motivo, lo llamaron para hacer una publicidad de lavarropas pero se negó «con la poca dignidad que me quedaba», bromeó.

Durante una charla con Fernando Dente, en Noche al Dente, Bal confesó que ya no busca una novia sino que se divierte y que decidió instalarse una aplicación de citas en su celular para no estar solo en los viajes que hace debido a que está al frente del ciclo Resto del Mundo. Ya no cree en la monogamia y quiere pasar el tiempo de la mejor manera.

«Estoy usando aplicaciones de citas. Tengo muchos matchs y todos me dicen ´jodeme que sos vos, no sos vos´», contó Federico, que aún no se animó a dar el siguiente paso con alguna de las chicas de la App.

«Mi fuerte no es la facha. mido 1,63. Soy gordito, con tatuajes. Yo estoy loco, soy muy gracioso. Intento hacer sentir bien a la gente, pero no soy insistente. No es no y creo que tenemos que usarlo siempre», se sinceró, para luego mostrar su foto de perfil en la aplicación, al tiempo que el conductor leía la descripción que Bal había hecho de sí mismo.

“A mí me pasa algo que yo me sé tomar las cosas con un poco de humor, porque el humor ha salvado a mi familia, más allá del dolor que uno tiene con la separación. Quiero decir que yo no me ocupé de hacerlo público, no está bueno verlo en la tele pero tristemente estoy acostumbrado. Agradezco mucho a la gente, yo viví desde muy chico en este medio y también lo viví con mis padres, con las cosas lindas y con las cosas feas. La tele es como mi lugar de amor”, concluyó. Fuente: NA

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com