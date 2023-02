Fede Bal se separó de su novia: cómo se descubrieron las infidelidades

Sofía Aldrey lo dejó

El actor y Sofía Aldrey se separaron en medio de una gran polémica: él la habría engañado con varias figuras y ella “destrozó” la casa que compartían. «¿Quién lava las sábanas a las 3 de la mañana?».

Federico Bal se separó de Sofía Aldrey y estalló la bomba. Y no es pera menos, según trascendió, la joven se habría cansado de las reiteradas infidelidades del actor y conductor de televisión y decidió ponerle fin a la relación. La ruptura fue la comidilla de la prensa del corazón esta semana y asoma con ser uno de los grandes escándalos del verano.

El rumor, que sacudió al mundo del espectáculo, fue confirmado este martes por Yanina Latorre en «LAM», el programa que conduce Ángel de Brito por América. La panelista reveló intimidades escalofriantes sobre la forma cómo Sofía comenzó a sospechar y finalmente comprobó que el hijo de Carmen Barbieri la engañaba.

“Ellos tenían el lavarropas con wifi. Entonces, ella desde su teléfono veía como Fede ponía a lavar las sábanas cuando se iban las minas de la fiesta”. contó Latorre, y agregó: “¿Quién se la pasa lavando las sábanas a las 3 de la mañana? Solamente un tipo que acaba de darle a la matraca y tiene que limpiarlas antes de que llegue la novia”.

“Ella no solo se fue, sino que le vació la casa. Había cosas de los dos: se llevó la mesa, la alfombra… Y él cuando entre a su cuarto gamer se va a encontrar con destrozos. Él colecciona Legos, no quedó ni uno”, contó la mediática para dar una idea del enojo que tenía la joven cuando decidió ponerle fin al noviazgo con Bal.

Latorre contó que después de la intempestiva mudanza, la pareja se junto a hablar. “Hoy le prometió amor eterno, le dijo que es la mujer de su vida y que para él estos polvos no son importantes, que esas mujeres no significan nada. Que él era así y que lo traía en la sangre… Pero ella le tiró nombres y él quedó blanco”, contó.

El relato de Latorre dejó en claro que cuenta con información sensible surgida desde dentro mismo de la ex pareja. Lo que dijo lo dio con absoluta seguridad, dio nombres, lugares y acontecimientos y, además, aseguró que tiene capturas de los chats del actor con sus amantes, y no solo eso, leyó varios chats calientes.

“Venía una charla y le dice ‘jajaja te amo tanto a vos… Un poquito me querés soltero y yo te digo que también. Tal vez es una premonición, no sé cuánto más va a durar mi relación», leyó Latorre una conversación con una de las amantes del joven, llamada Anahí, casada y radicada en Brasil, y mostró su foto.

Después, entre escandalizada y muerta de risa, siguió: «Me pongo soltero y lo primero que hago es un tattoo en el pito que diga Anahí forever… No, de verdad, necesito tanto de tu energía, de tu risa, de tu piel”. De Brito le preguntó si la información que estaba dando estaba chequeada y ella le respondió que sí, sin dudar.

La esposa de Diego Latorre dijo que «Anahí no sería la única…», y deslizó que Bal también mantendría un affaire con Claudia Albertario». “Hace meses que van, vienen, se dan… Reservan hoteles con nombres falsos. Por ejemplo, él estaba en Carlos Paz, pero tiene los lunes, martes y miércoles libres, y le dijo a Sofía que extrañaba al perro y que lo venía a ver. 9 y 10 la dejó sola en allá y el perro era esta chica”, reveló. Fuente: La Capital

