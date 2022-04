“Familia trabajadora” jugó boleta del Loto “por equivocación” y ganó gran premio

“Venimos de buena racha”

“Una familia trabajadora” ganó importante premio del Loto en Entre Ríos. Fue tras el sábado pasado en el sorteo del Loto Plus cuando un apostador de la agencia Nº 1104 «La Cábala» de Victoria acertó los cinco números y dos más del comodín.

Los números premiados fueron: 02 -08 – 11 – 23 – 37 – 41 -más el 05- y dos del comodín, con los que la familia ganadora se hizo acreedora de 7.426.021 pesos.

“Me enteré por el portal de IAFAS que habíamos vendido un premio mayor del Loto en el sorteo tradicional con cinco aciertos y dos del Jack”, contó a Elonce el propietario de la Tómbola, Luciano Albornoz.

Según lo que rememoró, debido que no son muchos los jugadores del Loto en el barrio, él mismo trató de localizar a los apostadores que resultaron ganadores y los mandó llamar; es que ya habían pasado cinco días y no se presentaban a reclamar el premio.

“Es una familia de la zona, y muy trabajadora. La señora estaba muy emocionada y como en shock porque me contó que tiene problemas de salud y ahora con ese dinero podrá acceder a un tratamiento”, reveló Albornoz.

De acuerdo a lo que contó, el agenciero explicó a los flamantes ganadores cómo debían proceder ante el IAFAS para reclamar el premio.

“Por equivocación”

En la oportunidad, Albornoz confesó que la boleta que resultó ganadora se jugó “por equivocación” y explicó por qué: “El hombre me trajo la boleta de su esposa para que la controlara y yo, por equivocación, hice la jugada; como no le alcanzaba la plata, le dije que no importaba y que después me lo pagara… Por algo pasan las cosas”, rememoró el agenciero.

Y así fue: “Una familia trabajadora” se hizo acreedora de siete millones de pesos.

Finalmente, el responsable de “La Cabala” reveló que no era la primera vez que su agencia entregaba premios importantes. “En enero vendimos un premio por un millón de pesos y también fue para una familia trabajadora”, comentó al resaltar: “Venimos de buena racha”. Fuente: El Once