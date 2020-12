//Falleció el ex entrenador de la selección argentina Alejandro Sabella

A los 66 años

Alejandro Sabella, el ex entrenador de la Selección argentina que logró el subcampeonato en el Mundial de Brasil 2014, falleció en la tarde de este martes, a los 66 años, según indicaron allegados a la familia.

El fútbol volvió a recibir otro durísimo golpe: murió Alejandro Sabella. A pocos días del fallecimiento de Diego Armando Maradona, el ex técnico de Estudiantes y la Selección murió a los 66 años luego de sufrir una descompensación cardíaca, que lo obligó a internarse en una clínica de Belgrano. Más tarde su salud se complicó por un virus intrahospitalario que lo llevó a un cuadro febril que fue controlado con antibióticos.

Finalmente se conoció este martes la triste noticia que caló hondo en distintos ambientes del país. De la mano de Pachorra, el Pincha volvió a tocar el cielo con las manos al conquistar la edición 50 de la Copa Libertadores de América, la cuarta para el Club, aquel recordado 15 de julio de 2009 cuando en el Mineirao empezó perdiendo y lo terminó dando vuelta con goles de la Gata Fernández y Mauro Boselli. Un año después, su equipo gritó campeón nuevamente en el torneo local.

Pero también su paso por la Selección Argentina será muy recordado. Bajo su cargo, el elenco nacional se quedó con el subcampeonato del mundo en Brasil, al perder la final frente a Alemania. Si bien se quedó en las puertas de la gloria y mereció más, después de Menotti y Bilardo, fue el DT que más lejos llegó con el conjunto albiceleste en un Mundial.

Sabella estuvo internado desde el jueves 26 de noviembre en el Instituto Cardiovascular, debido a su afección cardíaca que obligó a su internación de urgencia. En un principio se había informado que podía recibir el alta médica, pero el médico de cabecera decidió nuevos estudios y su estadía en este centro especializado se prolongó.

Su círculo familiar, esposa e hijos, mantuvieron un gran hermetismo en torno a su salud. Fueron los únicos que tenían acceso y los que compartieron las 24 horas junto a él, que estaba con ganas de recuperarse lo más rápido posible para recibir el alta. Pero eso no sucedió porque siempre existieron riesgos para su salud.

Cabe destacar que Pachorra estaba internado por un problema que nada tenía que ver con la enfermedad contra la cual luchó hace unos años y que pudo vencer, al punto de volver a imaginarlo otra vez dirigiendo una selección o un equipo de fútbol. Según informaron allegados a su familia, Sabella venía con molestias en los últimos días, había sufrido inflamación en sus piernas por acumulación de líquido y también lo afectó la noticia del fallecimiento de Maradona.

Sabella venía mejorando y dando enormes pasos para su recuperación. En los últimos días se le había retirado parte de la medicación y eso hizo que se despertara después de una semana en coma. Incluso llegó a ver a sus seres queridos más íntimos para tener, al menos, un breve contacto, donde lo primero que alcanzaron a contarle fue que el embarazo de su hija Alejandra -en pareja con el futbolista Sebastián Dubarbier- marcha de maravillas. Tanto ella como Dubarbier esperan su primer hijo y se encuentran muy cerca de Alejandro, acompañándolo en la internación y siguiendo bien de cerca su evolución. Como tal vez se sepa, el de Alejandra y Sebastián será el segundo nieto del Profesor, que ya fue abuelo por primera vez hace unos años de su hija mayor.

La segunda gran noticia que recibió Sabella ese día se la dio su hijo Alejo: dos días después de que el ex técnico fuera internado de urgencia, rindió su último examen y se recibió de economista en la Universidad Nacional de La Plata mucho antes de lo previsto. Según contaron allegados a la familia, Alejo encaró una carrera brillante en cinco años con un promedio de 8 puntos. Desde hace dos años trabaja en el Poder Judicial, y en plena pandemia de coronavirus, luego de realizarse el test para descartar que sea portador del virus, se instaló en la casa de Tolosa -donde vive Alejandro con su mujer Silvana Rossi- para ayudar a su familia e incluso leer apuntes para la facultad junto a su padre.

Cabe señalar que desde el Instituto Cardiovascular no hubo parte médico, pero el informe que llegó el viernes pasado desde su entorno fue el más esperanzador de todos los recibidos.

En los últimos meses, como le pasó a buena parte de este país y al mundo entero, tuvo un férreo aislamiento que -lógicamente- no impactó de la mejor manera. Sus últimas apariciones públicas fueron sus visitas al Country Club para los entrenamientos y la cancha Pincha en 57 y 1, cuando el técnico todavía era Gabriel Milito y Javier Mascherano uno de los refuerzos del plantel. Antes, en febrero, había sido homenajeado por los presidentes de la AFA y Conmebol, Claudio Tapia y Alejandro Domínguez, en el predio de Ezeiza. «Estoy muy agradecido y emocionado. Agradecido por lo que recibí y emocionado porque me encuentro con gente amiga, con la que convivimos, competimos, aprendimos mucho», había manifestado.

Por otro lado, lamentablemente, como sucede con muchos temas tan sensibles en el mundo, en las redes sociales se dijo días atrás que había fallecido. De inmediato explotó una catarata de mensajes lamentando la noticia, con fotos y frases alegóricas. Desde el mismo Instituto se desmintió la versión en ambas oportunidades y le ratificaron a este medio que Pachorra estaba «estable» y en «observación» por su cuadro cardíaco que lo obligó a quedar internado. Pero finalmente hoy se confirmó su muerte.

Sufría insuficiencia cardíaca, que puede producirse cuando el corazón no bombea (sístole) o no se llena (diástole) correctamente. Los síntomas incluyen dificultad para respirar, fatiga, ritmo cardíaco acelerado o hinchazón en las piernas. Esto último le sucedió a Sabella, que no dudó en acudir al centro de salud donde fue tratado por especialistas, aunque pese a los esfuerzos no pudieron salvarle la vida debido a que su estado se agravó. Fuente: El Once

