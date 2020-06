//Extreman los controles en los pasos fronterizos de la provincia

Situación provincial

La ministra de Salud indicó que se extremaron los controles en los ingresos desde otras provincias, aunque no haya circulación activa y se «instalaron puestos sanitarios en cada uno de los pasos fronterizos»

La ministra de Salud Sonia Velázquez, junto con el director de epidemiologia de la provincia Diego Garcilazo, estuvieron presentes en un informe especial sobre la situación epidemiológica de la provincia.

En esta ocasión, Velázquez informó que se extremaron los controles en los ingresos a Entre Ríos desde otras provincias aunque no sean de lugares donde haya circulación activa y se instalaron dispositivos sanitarios.

«Este lunes, el gobernador instruyó a la jefatura de policía y al Ministerio de Gobierno que se extremen medidas que tienen que ver con un control exhaustivo de personas que que ingresen desde los lugares con circulación activa de la provincia y desde otras provincias», remarcó la ministra.

La ministra de Salud señaló que se decidió «suspender el transporte interprovincial» con el objetivo que disminuya la cantidad de gente que circula por Entre Ríos y de esta manera evitar la propagación de covid-19.

En este sentido argumentó que junto con el Gobernador y el COES recomiendan a la población que se extremen los cuidados y evitar la circulación entre las personas en el territorio provincial A su vez, solicitó que «cuiden la población con factores de riesgo para que no estén expuestos».

Sobre la posibilidad de que algunas ciudades aledañas a la capital entrerriana restrinjan los ingresos, comentó que esa medida no es correcta ya que «en Paraná aún no hay circulación comunitaria». Y planteo que «se extremen las medidas que tienen que ver con el distanciamiento físico y que las personas que presentan síntomas no se trasladen de un lugar a otro, ni ingresen a lugares de trabajo.

Teniendo en cuenta los cuidados personales la ministra puso el énfasis en que los niños no vayan a visitar a familiares con factores de riesgo.

Además, recordó que todas las actividades que están habilitadas, hagan cumplir estrictamente los protocolos sanitarios. Fuente: El Once

