Ex vice intendenta detalló como «hackearon» sus cuentas para estafar a contactos

Un comerciante paranaense de 35 años de edad, denunció que fue estafado por delincuentes, los cuales se apoderaron de 621 mil pesos. Según consta en la exposición policial realizada por el trabajador monotributista, el dinero fue robado tras la realización de 13 transferencias a través del cajero automático, situado en calle Belgrano y Gálvez de la capital santafesina.

El hombre depositó el dinero en la cuenta a nombre de Kevin Agustín Casas, la cual fue proporcionada por los delincuentes que se hicieron pasar por un conocido suyo (Arturo), el cual le habría pasado el contacto de quien sería la ex vice intendenta de Paraná y actual Jueza del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de la ciudad de Diamante, Josefina Etienot.

Al respecto, la ex vice intendenta, Josefina Etienot, detalló cómo estafadores se hicieron de sus datos y engañaron a contactos. “Muchas veces los estafadores usan un contacto o rol de personas conocidas en el ambiente, para así maximizar el daño”, relató.

Sobre lo sucedido, la ex vice intendenta contó que “el domingo recibí una alerta que habían ingresado a mis cuentas, es por ello que procedí a cambiar las claves; y ya el lunes al mediodía una gran cantidad de personas me había escrito al celular muchos me preguntaron si había cambiado el teléfono”.

Según explicó la ex vice intendenta, todos sus conocidos le habían informado que a través de su número telefónico habían iniciado una charla y “luego de unos mensajes les ofrecían dólares”, detalló al dar cuenta que realizó una exposición en la Policía en Diamante, presentando todas las pruebas que tenía.

“Este martes realicé una denuncia penal por el robo de identidad, ya que los delincuentes realizaron una estafa con mi foto, mi nombre y presentándose como su fuera yo y esperamos localizar a los delincuentes que realizan estos delitos”, expresó.

En este sentido recomendó que “cuando reciben un llamado sobre este tipo de ofrecimientos constatar que efectivamente sea la persona que dice ser; tener mucha prudencia, cambiar rutinariamente las claves para tener mayor seguridad”.

La denuncia del comerciante, los delincuentes que se hicieron pasar por Arturo, le manifestaron que Josefina Etienot tenía la intención de cambiar dólares por pesos y le ofrecieron hacer la transacción.

El estafado confió en su amigo Arturo y a través de Whatsapp, acordaron los detalles de la operación de cambio.

Luego de transferir el monto establecido, Ángel iba a recibir los dólares “en mano”. Se trataba del cambio de tres mil dólares por pesos argentinos y como se encontraba en Santa Fe, aprovechó a pasar por un cajero y realizar el envío de dinero.

Tras realizar la trasferencia, comenzó a enviar mensajes a ese supuesto nuevo número de su amigo Arturo, pero ya no recibió respuesta alguna. Por tal motivo, decidió llamar a Arturo y así descubrieron la estafa.

Incluso, el Arturo “real” le comentó que no se había contactado con la ex viceintendenta, y que ya estaba en conocimiento que con el nombre de Josefina Etienot, ya se habían realizado otras estafas de este estilo, relató Ángel en su denuncia. Fuente: El Once

