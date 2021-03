//Evangelina Carrozzo posó en la pileta para referirse a su “dilema”

Veranito

En 2006, Evangelina Carrozzo saltó a la fama irrumpir durante una cumbre de presidentes para protestas contra las pasteras. Luego, pasó por el «Bailando», posó desnuda para la revista Playboy, fue vedette con Sofovich y durante 2019 se recibió de counselor.

Este sábado, la morocha entrerriana posó en la pileta y se refirió a su “dilema”.

“En esta foto claramente se puede apreciar mis ganas de aprovechar hasta el último día de veranito vs. mis desmedidas ganas de irme a dormir una estupenda y riiica siestota”, escribió y enseguida dejó en claro cuál fue su elección: “La siesta no se mancha, así que adiós”, completó. Fuente: El Once

