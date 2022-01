Estuvo internada por Covid-19 y recomienda a la población que se vacune

Pandemia

Unos 1.000 paranaenses recibieron el turno para aplicarse la dosis de refuerzo en el Hospital de la Baxada. Una mujer dijo que estuvo internada por covid y “la vacuna es muy importante para no volver a pasar lo mismo”.

Unos 1.000 paranaenses recibieron el turno contra el coronavirus para aplicarse la dosis de refuerzo, de la vacuna de la Sputnik V, en el Hospital de la Baxada de la capital entrerriana.

Una mujer expresó que estuvo internada por coronavirus y “la pase muy mal y para mí es muy importante contar con la vacuna”, expresó una mujer que tiempo atrás se contagió de la variante Ómicron de covid. Además, resaltó que “mi familia también se contagió y fue todo muy difícil”.

Un hombre que estaba recibir la vacuna, destacó que asistió al hospital junto con su hijo a que le apliquen la vacuna y también se la colocaron a él. “Tengo dos dosis de Astrazenca y me informaron que me iban a aplicar la tercera sin problemas”, expresó y remarcó “debemos seguir con los cuidados, para salir de la pandemia”.

“Es una protección bárbara la vacuna, da tranquilidad y todos en mi familia tenemos las tres dosis de la vacuna”, manifestó una mujer.

“La vacuna es una prevención y me puse contenta cuando me llegó el turno”, manifestó otra mujer al remarcar que “a los cuidados personales no hay que dejarlos de lado”. Fuente: El Once

