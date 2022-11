Este sábado sigue el intenso calor: qué se pronostica para el fin de semana

SMN

Se prevé que este sábado haya 38 grados en Entre Ríos y elevada sensación térmica. El intenso calor perdurará durante varias jornadas aunque la nubosidad podría amortiguar los registros térmicos. El detalle completo.

Marcas muy elevadas se hacen presentes en el cierre de noviembre en un amplio sector del país, con valores de hasta 42 °C. El calor se mantendrá hasta mediados de la próxima semana. ¿Qué temperaturas podemos esperar? ¿Hay lluvias a la vista?

Se encuentra en marcha un periodo de elevadas temperaturas sobre gran parte de la Argentina en este cierre de noviembre que podría desembocar en episodios de ola de calor en muchas localidades del país, la primera importante de la temporada, define Meteored. Ya desde los inicios, este evento de calor todavía relativamente seco, ha dado muestras de los valores impactantes que pueden alcanzarse bajo estas circunstancias.

La probabilidad de precipitaciones queda solo restringida durante el fin de semana a la zona precordillera de Cuyo y el NOA, como así también al norte patagónico y extremo sur de la región pampeana. En estas regiones, es probable que las altas temperaturas fomenten el desarrollo de tormentas aisladas de tipo de masa de aire, fundamentalmente durante las tardes.

¿Comienzo de semana con ola de calor?

El calor seguirá apretando con fuerza a comienzos de la próxima semana, cuando quizás se alcancen las marcas más altas en muchos sectores, y acompañadas de una mayor humedad.

Se aguarda por un respiro especialmente hacia el miércoles en la franja central del país, y hacia el jueves en el norte argentino, con el probable avance de un frente frío con algunas precipitaciones.



El pronóstico para Paraná y zona

Este sábado, el cielo se presentará algo a parcialmente nublado en Paraná y zona, con registros térmicos máximos de unos 38 grados y mínimos de 21º con vientos del Norte y Noreste, de acuerdo a lo detallado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

n la misma línea y de acuerdo a lo indicado por el SMN, el domingo se presentará con cielo parcialmente nublado, con mínimas de 19º y máxima de 36º. En tanto, para el lunes se esperan registros térmicos similares.

El meteorólogo Alejandro Gómez ya había adelantado en Elonce que “sábado y domingo seguirá con buenas condiciones y viento del noreste”. Recién en la última jornada del fin de semana podría haber un “incremento temporario de la nubosidad”, pero con “persistencia de aire cálido.

“De mantenerse este pronóstico entraremos en una ola de calor por la persistencia de tres días consecutivos con más de 33 grados de máxima y mínimas superiores a 20 grados”, señaló.



“El lunes y martes el fenómeno se desplazaría un poco, pero dejará instalado el aire cálido, con alta sensación térmica”, advirtió el meteorólogo.

En tanto, “para el martes por la noche o miércoles y hasta el jueves hay probabilidad de nuevas condiciones de inestabilidad. No se correspondería a la entrada de aire fresco. La amortiguación de temperaturas sería por la inestabilidad y no por un cambio de masa de aire”, aclaró, para acotar que noviembre concluiría sin nuevas lluvias. Fuente: El Once

