//Este lunes vuelve la presencialidad plena en escuelas de Entre Ríos: el detalle

Educación en pandemia

El gobierno dispuso que este lunes 30 se restablezca la presencialidad plena en todos los niveles educativos de los establecimientos de Entre Ríos. El aula será una única burbuja y los alumnos podrán compartir banco. Detalle.

A partir de este lunes 30 de agosto, regirá en las escuelas entrerrianas la normativa que dispuso el regreso a la presencialidad plena a las aulas, con un esquema con protocolos que incluye una distancia de 0,90 metros en las aulas, la utilización obligatoria de barbijos, ventilación cruzada y otras medidas de cuidado.

“Cada año, grupo y grado será considerado como una sola burbuja, lo que nos permite flexibilizar el distanciamiento social al interior del aula; esto requiere de un trabajo extra, que el Estado acompañará, para extremar los cuidados fuera de esa burbuja”, había comunicado a el titular del Consejo General de Educación, Martín Müller.

A su vez, el titular del CGE señaló que los alumnos podrán sentarse en el mismo banco, como lo era previo a la pandemia: “Si se puede trabajar respetando el 1.5mts se seguirá haciendo; lo que se estableció ayer es la flexibilización a nivel nacional al tener situaciones posibles de 90 centímetros y excepciones de 50 centímetros entre cada estudiante”, explicó.

Pautas

El documento contiene regulaciones sanitarias, de higiene y seguridad, pedagógicas y en relación a la organización del trabajo docente. Además, establece las pautas y lineamientos para prevenir y mitigar el contagio de COVID-19 en las escuelas bajo las recomendaciones del Ministerio de Salud de Entre Ríos.

-Las instituciones educativas cumplimentarán el protocolo para garantizar el cuidado de la salud, no sólo durante los trabajos del aula sino también en los espacios comunes, pasillos, patios, comedor y el propio ingreso y egreso al/del edificio.

-Cada sala/grado/curso/año completo de estudiantes será considerado una burbuja sanitaria. Ante la aparición de casos confirmados de estudiantes en el ámbito escolar, sus compañeros y docentes se considerarán contacto estrecho y se suspenderán las clases presenciales en ese curso, con un aislamiento correspondiente por el término de diez días.

-Se recomienda seguir utilizando tapabocas, con cobertura adecuada de nariz, boca y mentón.

–Se evitarán las aglomeraciones en los momentos de ingreso y egreso de estudiantes, con programaciones flexibles y con el acompañamiento de solo un adulto.

-Se priorizarán y reorganizarán los contenidos en forma integrada, con ejes o recorridos acordados como prioridades, desde una perspectiva compleja, contextualizada, en el marco de las orientaciones que obran en los documentos de la serie Contenidos en Casa 2020- 2021.

-Las regulaciones tienen carácter dinámico y la posibilidad de modificaciones como consecuencia del desarrollo de las condiciones epidemiológicas en la provincia.

Docentes que pertenecen a grupos de riesgo

“En función del cuidado y la prudencia con la que avanzamos sobre las medidas tomadas, trabajamos sobre aquellos que tienen voluntad de volver, de la misma manera en la que se les otorgó una licencia en su momento”, sostuvo Müller. De acuerdo a lo que indicó, “el personal docente y auxiliares de escuelas representa más del 50% del personal del Estado provincial y se garantiza la suplencia de cada uno de ellos”.



Comedores escolares

Respecto del funcionamiento de los comedores escolares, el funcionario provincial insistió con respecto a que “el aula es una burbuja”. Fue en ese sentido que instó a “respetar la posibilidad de que al interior del comedor escolar no se rompa el criterio para no tener que aislar toda la escuela”. De igual manera, comentó que “el protocolo establece una distancia mínima de dos metros entre cada chico”.

“Se avanzará sobre las escuelas de extensión de jornada y en el resto, en función de la matrícula que necesita asistir al comedor, se evaluará la posibilidad de habilitarlo”, anticipó.



Evaluaciones numéricas

Por último, respecto a las evaluaciones, Müller comentó: “Estamos cerrando el segundo trimestre en estos días y continúa la modalidad con informes cualitativos, que describe la trayectoria del estudiante. La idea es luego cerrar este puente que hicimos entre 2020 y 2021, de tomarlo como un solo año para que los alumnos no repitieran, y ya vamos a tener una calificación numérica para quienes aprueben. Quienes no aprueben no habrán alcanzado objetivos y tendrán instancias de recuperación de saberes”. Fuente: El Once

