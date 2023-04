Están en “perfecto estado” los dos felinos trasladados a santuario de Entre Ríos

Cautiverio «nunca más»

Las dos ligresas trasladadas desde el ex zoo de La Rioja al santuario animal de Colón se encuentran en “excelente estado”, confirmaron desde Tekove Mymba. Las imágenes de la nueva vida de Gina y Xelem.

Se encuentran en “excelente estado” los dos felinos que trasladaron la semana pasada desde el ex zoológico de La Rioja hasta el santuario animal Tekove Mymba, ubicado en Colonia San Anselmo -en la localidad entrerriana de Colón-. Se trata de dos ligresas llamadas Gina y Xelem, los que por estos días transitan el período de adaptación, pero pronto las jaulas solo serán un recuerdo porque podrán correr el predio rodeado de naturaleza.

El responsable del santuario animal, el biólogo Juan Manuel Paccot, confirmó a Elonce que los felinos “se encuentran en perfecto estado de salud y alimentándose muy bien”. Gina y Xelem permanecen en el recinto de adaptación, “donde están monitoreados las 24 horas del día para estudiar su comportamiento, más que nada por su bienestar, para saber a qué hora les gusta comer, a qué hora están más activos”, especificó.

Paccot contó que las ligresas “nacieron en 2014, tienen nueve años”. En ese sentido, explicó que la especie es “un hibrido resultado de la cruza entre el león macho y una trigresa hembra”. Se calcula que hay unos 20 de ellos en el mundo: dos están en Argentina.

El biólogo confirmó que los ligres “pueden llegar a pesar hasta 450 kilos porque tienen la característica por la que crecen hasta el día de su muerte -crecen toda la vida- y pueden llegar a medir hasta más de tres metros de largo”.

“Fenotípicamente, son muy similares a una leona, pero más grande en tamaño, más larga, y con la cara y el cuerpo, como el tigre”, explicó el responsable del santuario animal.

Gina y Xelem se alimentan de 100% carne, para lo cual, el santuario animal cuenta con un convenio a través del cual les proveen de carne, que guardan en una cámara. “Comen entre 8 y 12 kilos carne por día”, contó Paccot.

Próximos traslados

El viaje de Gina y Xelem, que nacieron en el ex zoológico Yatay de la capital riojana, fue el puntapié de la mudanza de La Rioja a Tekove Mymba de otros 17 animales. Posteriormente trasladarán a seis tigres de Bengala, tres leones, ocho pumas y también a una osa parda. Entre 2020 y 2022 ya mudaron de La Rioja a Entre Ríos a más de 30 animales, entre ellos dos búfalos de agua, un yacaré y unas 15 tortugas de agua.

Respecto de los próximos traslados desde el ex zoo de La Rioja hacia el santuario animal, Paccot confirmó que será el de una osa parda, pero todavía no hay fecha para ese operativo. “Vamos descomprimiendo de a poco, a medida que se van construyendo los recintos, porque son de dimensiones muy grandes y la construcción lleva su tiempo”, fundamentó el biólogo.

En la actualidad, en el centro de conservación -que no está abierto al público- hay más de 500 animales en un predio de 1.200 hectáreas, que desde 2019 es el primer santuario animal del continente latinoamericano.

Una vida digna para los animales

Caballos maltratados y mutilados: “La yegua vivirá, ciega, pero vivirá”

En la oportunidad, se le consultó a Paccot por la yegua mutilada que fuera rescatada de una ladrillería en octubre pasado. “Una vez que se la curó y le cicatrizaron los ojos, se la puso dentro de un corral con tres caballos mansos y a estos se les colocó un cencerro; entonces, por una cuestión auditiva, siempre anda en manada y hoy por hoy ya está viviendo en el campo amadrinada por dos o tres caballos a los que sigue por el cencerro”, contó el responsable de Tekove Mymba.

Cautiverio nunca más

El zoológico Yastay de La Rioja se cerró en 2016 y se reconvirtió en un centro de preservación y rescate del cóndor andino, donde ahora recuperan animales autóctonos para devolvernos a su hábitat.

Gina y Xelem fueron las primeras en iniciar el camino a una mejor vida en Tekove Mymba. “Muy pronto continuaremos con el resto de animales exóticos. Vamos a seguir adelante hasta terminar de completar el objetivo”, había comunicado la intendenta de La Rioja, Inés Brizuela y Doria, quien impulsó en la Legislatura, como diputada provincial, una ley contra el maltrato animal que prohibió la exhibición y espectáculos con animales.

“Culturalmente, Argentina cambió mucho”, coincidió Paccot. Y en ese sentido, argumentó: “Los zoológicos estaban vinculados a la cuestión de la conservación de especies, pero se tornaron un espacio de colección de animales. Es una encrucijada sobre el por qué no de esa metodología en Argentina y por qué hoy por se trabaja por no más zoológicos en el país dado que no dejan de ser un lugar de colección de animales por estar abiertos para el avistaje al público”.

Según subrayó el responsable de Tekove Mymba, buscan “devolver, un poco, la dignidad a los animales”. Fuente: El Once

