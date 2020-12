//Espacio para los jóvenes en el Predio del Ferrocarril

Nogoyá

Como en la gran mayoría de las localidades, las habilitaciones del uso de espacios públicos para “Encuentros de Jóvenes” se ha venido dando progresivamente en la Provincia de Entre Ríos y visto el DNU del Gobierno Nacional aplicable al distanciamiento social, preventivo y obligatorio y teniendo como objetivo principal la contención de nuestros jóvenes, en horarios donde se los ve transitar por distintos sectores de la ciudad sin tener un espacio donde puedan compartir momentos, es que el Gobierno de la Ciudad de Nogoyá, dispone:

• Establecer como espacio habilitado el Predio del Ferrocarril, ubicado en Villa 3 de Febrero, para encuentros de jóvenes, en el horario comprendido entre las 23 y las 05 horas, los días sábados y víspera de feriados.• Que éste contará con un sector delimitado, teniendo como ingreso calle Chocobar, contando con baños químicos, cestos de residuos, seguridad municipal, asistencia del Centro de Emergencias y efectivos policiales.• El volumen de la música no debe sobrepasar el límite de la convivencia, la cual deberán llevar los jóvenes al momento de la recreación.• Los jóvenes podrán asistir caminando o en vehículos, no superando el máximo permitido por el mismo. • Quienes se reúnan deberán ser sólo residentes de la ciudad, con el fin de evitar aglomeraciones masivas que pongan en riesgo la integridad y salud de nuestros jóvenes, y siempre manteniendo el prudente distanciamiento.• De acuerdo al Decreto Nacional Nº956/2020 se establece un máximo de 100 personas en eventos recreativos, respetando las medidas sanitarias ya conocidas (mantener distanciamiento, no compartir botellas, vasos, etc.)• Queda prohibida la venta de bebidas por parte de terceros en el lugar.• Se recomienda a las personas con síntomas o que sean contactos estrechos de un caso confirmado, no participar de actividades que impliquen el contacto con otras personas.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com