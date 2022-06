Escuelas enterrianas avanzan en la implementación de la Libreta Digital

Las escuelas de la provincia implementan la herramienta para la carga del boletín de calificaciones, los informes pedagógicos y el registro de asistencia de estudiantes de la educación obligatoria de Entre Ríos

La iniciativa del Consejo General de Educación (CGE), ya se puso en marcha en las instituciones educativas. Las familias y tutores pueden visualizar desde cualquier dispositivo (PC, teléfonos y tabletas) a través de un usuario en el Sistema de Administración y Gestión Educativa y su aplicación SAGE Móvil.

El sistema permite ver informe pedagógico y registro de asistencia de Educación Inicial, informe pedagógico, registro de asistencia y boletín de calificaciones en Educación Primaria y registro de asistencia y boletín de calificaciones en Educación Secundaria.

La plataforma facilita el trabajo institucional y la comunicación con sus estudiantes y familias. Además, permite realizar el proceso de modernización del sistema educativo, optimización de trámites administrativos y la despapelización, ya que reemplazará a la libreta en formato papel.

La recorta de la Escuela Secundaria y ESA Nº 59 Nueva Toma de Paraná, Alejandra Falcón dijo “ha traído muchísimas ventajas, ha sido mucho más fácil el trabajo de los preceptores y el trabajo administrativo de la escuela” y agregó “fue muy sencillo que los estudiantes accedieran a este sistema, sobre todo los del ciclo orientado y del ESA que, por medio de los delegados les explicamos cómo crear el usuario y esto replicaron junto con sus compañeros para crear un usuario de todo el curso. A su vez, lo hicieron junto con sus familias”.

“Por otro lado, familiares del ciclo básico se acercaron a la institución y, junto con los preceptores, administrativos y tutores logramos crear el acceso al sistema”, agregó Falcón.

Por su parte, la preceptora de la institución, Julia Acosta contó que la carga de notas a través de la Libreta Digital, “nos facilitó bastante el trabajo, es práctico para implementarlo”. En referencia a la accesibilidad tecnológica, Acosta explicó “la escuela ayudó a las familias, acompañamos en cada paso hasta la creación del usuario en SAGE”.

A su turno, la administrativa de la escuela y mamá de un alumno de quinto año, Yessy Fernández aseguró “la implementación de esta herramienta ha sido mucho más práctica porque no tenemos que andar con tanto papeleo, que no se pierda, que no se rompa”.

“Los papás no vamos a tener que estar yendo a la escuela para retirar la libreta en tiempo y forma; por eso esto es una forma mucho más práctica porque puedo controlar desde mi celular o computadora el tema de notas y seguir el desempeño de mi hijo”, contó. Fuente: APFDigital

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com