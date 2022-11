Escándalo en Gran Hermano: Sancionaron a un participante por acoso

Acosó a otra participante

Luego de que la correntina Constanza revelara la repudiable situación de acoso de la que fue víctima en Gran Hermano, este jueves el participante Walter «Alfa» Santiago recibió una sanción y quedó nominado.

Una noche de mucha tensión se vivió este jueves en la edición de Gran Hermano 2022 conducida por Santiago del Moro en la pantalla de Telefe.

En el inicio, quedó al descubierto que Walter «Alfa» tuvo comentarios de acoso contra Constanza. “Mirá Cotita, 10 de circunferencia. Un desodorante”, dijo el participante, mientras ella estaba acostada con el Alexis, alias «Conejo», en la cama.

Maximiliano lo frenó en ese momento, pero el hombre de 60 años reaccionó diciendo que era un chiste. Luego, Nacho y varios integrantes más de la casa lo increparon, pero él sostenía que no había dicho eso y que se trataba de una broma. “Coti te pido disculpas a vos, pero cuando yo llegué estaban todos jodiendo con la “tararira”, la “anguila” y esas cosas. No quería faltarte el respeto”, se excusó el participante.

Los dichos ofensivos contra Constanza Romero generaron las repercusiones inmediatas en la casa. Se generó una discusión interna entre los chicos y las chicas para ver quiénes habían defendido a la correntina de 20 años y quiénes habían reaccionado de manera indiferente, o peor todavía, justificando a Walter Santiago.

¡Esto fue lo que pasó! "Alfa" tuvo un repudiable gesto con Coti y toda la casa se involucró. 👉🏼Seguí #GranHermano en https://t.co/Ppl6jikuoa #GH2022 pic.twitter.com/4Ebp1T7nLS — Gran Hermano (@GranHermanoAr) November 11, 2022

A continuación, Alfa fue citado al confesionario. Allí Gran Hermano le dijo que “Te convoqué para referirme a la situación que mantuviste con Coti. No voy a permitir de ninguna manera que te expreses en esos términos o mantengas ese tipo de conductas en mi casa. El reglamento es muy claro sobre los límites del comportamiento. Se te aplicará una sanción, que será comunicada en su debido momento”, cerró el monólogo la voz en off del reality sin darle posibilidad de defensa en ese momento.

Antes de seguir con el juego, Gran Hermano entró a la casa en vivo para comunicar su decisión. “Ocurrió un episodio inaceptable en esta competencia que te tuvo como protagonista dentro de la casa”. arrancó, ante la atención de todos los participantes. “Mi decisión Walter, es que estás nominado”, cerró antes de despedirse.

“No te sientas culpable porque vos no hiciste nada. Vení dame un beso. Podés mirarme a los ojos y seguir normal. Yo te pedí disculpas en privado y lo hago de nuevo en público”, le dijo Walter a Coti, quien se sentía responsable por el castigo que recibió el participante.

Recordemos que Constanza Romero tiene 20 años y es de Corrientes. Es influencer y está de novia. Estudia kinesiología, se presentó a siete concursos de belleza y ganó todos. Estuvo en Estados Unidos representando a la Argentina y ganó. “Mi estrategia es jugar con los hombres, que se peleen entre ellos y generar rivalidad. Les voy a demostrar que esta vez va a ganar una mujer”, dijo antes de ingresar al reality.

Por su parte, Walter Santiago, más conocido como Alfa, tiene 60 años, es de Tigre y está divorciado. Compra, vende y repara autos de colección. Vivió en Miami trece años: se fue en 2001 y regresó en 2013. “Siempre fui líder, soy muy calentón, muy rencoroso y tengo muchísima memoria, no me olvido de nada. Voy a ser el patriarca de las casa”, había expresado en el casting para participar del juego. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com