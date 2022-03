Es dispar la implementación de la ESI en las escuelas entrerrianas

“En algunas escuelas es una maravilla cómo se ha implementado, en otras es algo intermedio y en otras recién va arrancando el proceso”, dijo Mariana Paez, coordinadora de ESI del CGE · Por eso este año se desarrolla por primera vez en la provincia la “Semana de la ESI”, durante la cual deben abordarse en las aulas contenidos relativos a la Educación Sexual Integral.

Este lunes 28 de marzo comenzó a desarrollarse en Entre Ríos la “Semana de la ESI”, una iniciativa del Consejo General de Educación (CGE) que fue incorporada al Calendario escolar 2022 y que dispone el dictado de contenidos sobre educación sexual integral en todas las escuelas entrerrianas, privadas y públicas, de todos los niveles y modalidades.

“El objetivo es que durante esta semana todas las escuelas pongan a la ESI como prioridad en sus agendas de trabajo”, para poder “sensibilizar y visibilizar la ESI”, explicó Paez. “Es una fecha simbólica, para generar movimiento y que la ESI se vea”, agregó.

Como su nombre lo indica, estos contenidos deberán abordarse durante toda la semana, hasta el viernes 1° de abril. En ese tiempo las escuelas también tendrán que empezar “a escribir su plan anual institucional de ESI, que cada escuela debe tener por resolución y que marca los pasos a seguir en la implementación de la ley”, señaló la Coordinadora.

La ley nacional N° 26.150, que fija el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, fue sancionada en 2006, pero Entre Ríos “es pionera a nivel nacional” en este tema, porque “ya contaba con una ley provincial ESI por lo menos 3 o 4 años antes de la ley nacional”, destacó Páez. Lo dijo en referencia a la Ley N° 9.501, de Creación del Sistema Provincial de Salud Sexual y Reproductiva y Educación Sexual, que fue sancionada en 2003. Si bien la Coordinadora señaló que “finalmente nunca fue reglamentada”, consideró que se trata de “un antecedente muy fuerte a nivel nacional”.

Pese a ello, en la provincia su aplicación sigue siendo dispar e incluso hay incumplimientos. Por eso el objetivo de la “Semana de la ESI” es “que cada vez se sumen más escuelas y cumplan con la ley, porque no todas cumplen”, reconoció Páez. Al respecto apuntó que “en algunas escuelas es una maravilla cómo se ha implementado, en otras algo intermedio, y en otras va recién de a poco arrancando el proceso. Es bastante desparejo”.

“Por eso la idea es que, a partir de este año, con una serie de acciones que estamos llevando adelante, podamos cada vez ir por más ESI y visibilizar la ESI que ya hay”, añadió en diálogo con esta Agencia. Entre esas acciones mencionó “el lanzamiento del postítulo ‘Especialización Superior en ESI, derechos humanos y ludopedagogía’, que se va a implementar en toda la provincia”. Se trata de una iniciativa del CGE y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), a través de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Vida, y con el apoyo de la Facultad de Humanidades.

Paez también recordó que “la ley nacional cumplió 15 años el año pasado, es adolescente”. En ese sentido, consideró que “15 años es poco tiempo para generar transformaciones tan profundas como las que propone la ESI”.

Respecto a la aplicación de la ley en las escuelas confesionales, la Coordinadora remarcó: “A veces nos sorprendemos”. En este punto resaltó la tarea de la referente de la Red ESI en Educación privada, quien “viene trabajando muy intensamente, con mucha energía y muchas ganas, y logrando cambios muy importantes”, aseveró.

Luego Paez apuntó: “A las familias les recomendamos que no busquen en cualquier fuente de información, sino que lean el material oficial sobre ESI. Ahí se van a dar cuenta de que es una posibilidad para que nuestros hijos e hijas vivan vidas más felices, más plenas; que puedan decir que no, que sí; que puedan conectar con lo que sienten, con su pensar, con sus vínculos. Como adulta que soy, me hubiera encantando tener ESI de niña, me hubiese allanado mucho más el camino”.

La presentación de la “Semana de la ESI” se hizo este lunes en un acto en el salón “General San Martín” del CGE, encabezado por Páez y la directora de Planeamiento del CGE, Claudia Azcárate, y contó con la presencia del vocal Exequiel Coronoffo, los referentes de ESI en cada Dirección Departamental de Escuelas y los asesores institucionales de cada escuela, que integran la Red ESI. Fuente. APFDigital

