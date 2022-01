//Entró en vigencia el uso del pase sanitario a nivel nacional

Cada provincia adecúa su implementación

A partir de este sábado, los mayores de 13 años o más deberán acreditar esquema de vacunación completo contra covid para realizar actividades como ir a bailar a discotecas, ingresar a salones de fiestas y asistir a eventos masivos.

El Ministerio de Salud de la Nación recuerda que, según la Decisión Administrativa 1198/2021, a partir de este sábado 1° de enero de 2022, las personas de 13 años o más deberán acreditar esquema de vacunación completo contra COVID-19 para realizar actividades como ir a bailar a discotecas, ingresar a salones de fiestas, realizar viajes grupales y asistir a eventos masivos en espacios abiertos, cerrados o al aire libre.

Es importante aclarar que al momento se considera “vacunación completa” al esquema de dos dosis con un intervalo transcurrido de 14 días o más desde la última aplicada. También es completa en casos de dosis única, como la vacuna Cansino, una vez transcurrido 14 días o más desde su aplicación. Esta definición es dinámica y podrá ser modificada en el futuro a partir del avance en el suministro de las dosis de refuerzo en la población objetivo.

El pase sanitario se obtiene a través de la aplicación “Cuidar” sistema de prevención y cuidado ciudadano contra COVID-19, apartado “Información de Salud” en su versión para dispositivos móviles, que puede descargarse en forma gratuita en las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e IOS.

La app Cuidar posibilita el autodiagnóstico de síntomas, brinda asistencia y recomendaciones sobre la enfermedad, por lo que el pase forma parte de una estrategia más de cuidado sanitario.

Una vez instalada, a través de la aplicación se podrá acreditar el estado de vacunación para poder llevar a cabo las actividades antes mencionadas. El pase cuenta con datos personales como nombre y apellido, documento nacional de identidad, el estado de vacunación contra COVID-19 (completa, iniciada, sin vacunación) y diagnóstico de COVID-19 (caso sospechoso o confirmado; con test realizado en las últimas 48 horas negativo o sin test realizado en las últimas 48 horas).

El pase sanitario deberá ser exhibido ante el requerimiento de personal público o privado designado para su constatación al momento previo a acceder a la entrada del evento o de la actividad. Las autoridades de las jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional, en coordinación con sus pares de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con las autoridades municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento.

Las personas que no pudieran acceder a la app, como los extranjeros no residentes en el país, no contarán con el pase dado que sólo puede ser generado desde la aplicación. No obstante, podrán acreditar su situación de vacunación con el certificado de vacunación contra COVID-19 en soporte papel o en formato digital expedido por la autoridad sanitaria local o extranjera.

Si el autodiagnóstico realizado a través la app Cuidar arrojara algún síntoma compatible con COVID-19, o si la persona estuviera notificada en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud como caso sospechoso o confirmado de COVID-19, se bloqueará el acceso a la pantalla del pase sanitario, hasta tanto se modifique esta condición, independientemente de tener el esquema de vacunación completo.

El pase sanitario tiene como objetivos que las actividades con mayor riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 sean seguras e incentivar la vacunación contra la enfermedad COVID-19. De este modo, el pase nos ayuda a seguir avanzando. Más vacunación es más protección y más cuidado. Fuente: El Once

