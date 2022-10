Entrerriano creó dispositivo para no videntes y lo expone en concurso nacional

Jorge Javier Locaso es concordiense y desde este jueves expondrá en Tecnópolis un dispositivo electrónico pensado y creado para personas ciegas y disminuidas visuales, con el cual participará del concurso ‘Innovar’ los días 20, 21 y 22 de octubre.Se trata de uno de los concursos más importantes que tiene nuestro país, donde Locaso fue seleccionado entre los 20 mejores proyectos dentro de los más de 450 que se presentaron en el rubro innovación.

Sobre este tema, Jorge Javier brindó detalles de su dispositivo. “Se trata de una herramienta que diseñé desde cero: desde la electrónica y la programación para personas ciegas y disminuidas visuales”, comenzó explicando.

“El aparato tiene tres teclas táctiles y una batería interna que se carga vía cargador, el de cualquier celular”, agregó sobre la herramienta. “Se puede conectar vía Bluetooth al celular para que el usuario lo utilice de manera inalámbrica”, comentó.

“Tiene un radar que detecta las distancias de los objetos. Va desde los 4 metros como máximo y va actualizando cada 10 centímetros”, precisó a ElSol sobre la tecnología del dispositivo.

Al respecto, explicó que se puede elegir entre diferentes tipos de avisos. En uno de ellos, comunica la distancia a través de pitidos, los cuales aceleran su frecuencia a medida que el usuario se va acercando a un determinado objeto.

El segundo tipo de aviso informa la distancia mediante una voz femenina que dicta al usuario la distancia entre sí mismo y el objeto. Así, la voz reproduce “cuarenta” cuando la persona tiene un objeto a 40 centímetros de distancia y reproduce “uno cuarenta” cuando el usuario se encuentra a un metro y cuarenta centímetros del objeto en cuestión. “De esa manera, hablando, el aparato interioriza a la persona a qué distancia de sí se encuentra el obstáculo”, agregó.

A su vez, el dispositivo tiene una brújula incorporada y mediante voz le avisa a su usuario los puntos cardinales dependiendo de la dirección a la cual la persona apunta el dispositivo. “También tiene la opción de combinar el radar de los puntos cardinales y las distancias con un sensor de luz para indicar la luz ambiente”, detalló Locaso.

“Mi idea es divulgar este aparato porque no existe en Argentina y es muy escasa la oferta a nivel mundial. Me parece que es una herramienta muy importante para las personas no videntes”, concluyó el concordiense. Fuente: (ElSol)