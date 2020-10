//Entre Ríos y otras siete provincias seguirán con distanciamiento social

«Por 14 días más mantendremos las disposiciones vigentes de aislamiento y distanciamiento social», dijo el Presidente desde Misiones. La provincia de Entre Ríos y otras siete seguirán bajo DISPO.

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes desde Misiones, que se mantendrán las disposiciones de aislamiento y distanciamiento social ante la pandemia de coronavirus «por 14 días más» a partir del próximo domingo y consideró que a pesar de la baja de contagios en el AMBA «se está lejos de superar el problema».

Es por ello que a partir del lunes estarán bajo la modalidad de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Entre Ríos, Catamarca, Jujuy, La Pampa y San Juan.

Mientras que algunos departamentos y ciudades de 16 provincias estarán bajo la modalidad de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO): AMBA, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.



La pandemia continúa y su impacto es distinto en cada lugar de nuestro país. En muchas ciudades hay un aumento sostenido de casos lo que provoca que el sistema de salud de esos lugares se encuentre muy exigido ante la necesidad de garantizar los cuidados necesarios a cada persona que lo requiera.

Por otra parte, desde Nación aclararon que ASPO no es «Fase 1». Y recodaron que bajo el ASPO, las personas pueden únicamente desarrollar y circular a fin de realizar las actividades que han sido autorizadas, que abarcan tanto la provisión de productos y servicios esenciales y, actualmente, la realización de la mayoría de las actividades económicas y ciertas actividades sociales, deportivas recreativas.

Estas actividades deben ser desarrolladas de acuerdo a estrictos protocolos y control sanitario que hicieron posible su aprobación.

Bajo el ASPO, las actividades pueden ser autorizadas por el Jefe de Gabinete de Ministros, en las localidades de más de 500.000 habitantes -previo pedido del Gobernador- o por el Gobernador mismo, en los casos de localidades de menos de 500.000 habitantes.

Mientras que durante el DISPO y cuando las condiciones sanitarias más favorables lo permiten, pueden desarrollarse la mayoría de las actividades económicas y sociales cumpliendo los protocolos sanitarios establecidos por cada jurisdicción.

Es obligatorio mantener la distancia física de dos metros con otras personas, el uso del barbijo, el lavado de manos y la ventilación de ambientes. Están prohibidas las aglomeraciones.

«Trabajando codo a codo, vamos a superar la pandemia»

Por primera vez desde que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) por coronavirus el pasado 20 de marzo, el presidente Alberto Fernández realizó el anuncio de la extensión de la cuarentena desde una provincia, en este caso, Misiones.

«Vamos a seguir exactamente en las mismas condiciones en las provincias donde se registra el mayor número de contagios por coronavirus. Por 14 días más mantendremos las disposiciones vigentes de aislamiento y distanciamiento social», señaló el jefe de Estado durante un acto llevado a cabo en Misiones, junto al ministro de Salud, Ginés González García, y el gobernador local, Oscar Herrera Ahuad.

En ese sentido, el mandatario apuntó que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde «a pesar de que hay una baja clara, todavía no estamos en condiciones de quedarnos tranquilos».

«Trabajando codo a codo, vamos a superar la pandemia. Tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Estamos lejos de haber solucionado el problema», remarcó el mandatario.

Fernández pidió «extremar los cuidados» ante la pandemia de coronavirus, ya que «el virus no diferencia ni ideologías políticas, ni clases sociales ni edades».

«Todos queremos que exista verano, para eso es muy importante que nos cuidemos hoy y minimizar el problema hoy», subrayó el jefe de Estado.

«A la situación le ponemos el pecho y nos ponemos de pie. Vamos a hacerlo una vez más, trabajando codo a codo vamos a superar la pandemia. Tengamos mucha confianza en nosotros», apuntó.

El Presidente reiteró que las actuales medidas de restricción sanitaria «no son una cuarentena, es un mecanismo de aislamiento para algunos y de distanciamiento social para otros y de a poco vamos abriendo actividades».

«No nos dejemos confundir y entendemos la gravedad de la situación». No se trata de restringir libertades si no de cuidarnos. Lo hecho en el AMBA , con la reapertura paulativa de actividades puede servir como modelo para el resto del país», destacó. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com