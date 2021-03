//Entre Ríos trabaja con Nación y otras provincias en control de pasos fronterizos

Por el Covid 19

Se apunta a «poder tener corredores viales seguros, una política estratégica común entre todas las provincias», dijo el Gobernador y resaltó que la reunión con el Ministerio del Interior «ha sido muy fructífera».

El gobernador Gustavo Bordet, junto a la vicegobernadora Laura Stratta, participó de una videoconferencia con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, los equipos de los Ministerios de Salud, Seguridad y Transporte de la Nación, y sus pares de provincias fronterizas.

Fue para abordar el control ante el avance del Covid y establecer corredores viales seguros. “Desde Entre Ríos vamos a estar garantizando que haya el control suficiente”, sostuvo Bordet.

Además de Bordet, participaron en el contacto virtual los gobernadores de Formosa, Jujuy, Salta, San Juan, Catamarca, Mendoza, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén Misiones y Corrientes.

“Mantuvimos una videoconferencia con los ministros del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; de Seguridad, Sabina Frederic; de Salud, Carla Vizzotti, y de Transporte, Mario Meoni, además de funcionarios de distintas áreas del gobierno nacional, para poder articular trabajos en común que mejoren todo lo que son nuestros pasos fronterizos en relación a la pandemia y a las cepas que estamos evitando su ingreso tanto desde Brasil como desde otros países», explicó Bordet tras el contacto que mantuvo desde el Centro Provincial de Convenciones, en Paraná.

Luego indicó que se apunta a «poder tener corredores viales seguros, una política estratégica común entre todas las provincias» y resaltó que «la reunión ha sido muy fructífera y desde Entre Ríos vamos a estar garantizando que haya el control suficiente para que a través de los pasos fronterizos podamos tener la barrera de contención para que no ingresen las cepas y que no se nos desborden los contagios. Es un tema que nos preocupa mucho, que está en primer lugar en la agenda y que lo vamos a seguir trabajando permanentemente», enfatizó el mandatario entrerriano.

Consultado sobre la dinámica que se le dará a los controles, expresó: «Se van a intensificar, se pondrán puestos sanitarios y se tomarán todos los recaudos y medidas de seguridad para evitar que se puedan producir nuevos contagios y que ingresen cepas nuevas. Esto es una tarea que tendremos que realizar con otros gobernadores, en conjunto, resguardando los pasos fronterizos y fundamentalmente con nuestros equipos de Salud, de Policía, de Seguridad, controlando permanentemente», concluyó.

En tanto, la vicegobernadora Stratta, precisó: “En el marco de la pandemia que estamos atravesando y con las medidas que se tienen que llevar adelante, se hizo una reunión coordinada por el Ministerio del Interior de la Nación y con la participación de las áreas de Transporte, Salud y las provincias fronterizas para generar lo que se llama corredores seguros”.

Al respecto, detalló que «tienen que ver con sostener la circulación, pero bajo determinados protocolos en relación a las características que tienen algunas provincias como la nuestra y, sobre todo, poder contextualizar la importancia que tienen llevarlos adelante en forma coordinada entre las provincias y Nación».

Precisó que en el encuentro, «se evacuaron dudas que tienen que ver con medidas vinculadas al turismo que está volviendo, y a la necesidad de trabajar en articulación y coordinación para respetar todos los mismos protocolos», remarcó.

En relación a la situación que atraviesa Brasil, la vicegobernadora se refirió a la preocupación que genera el tema tanto en este país como en Paraguay y Uruguay. «Hay que tomar medidas que nos protejan a los argentinos, que se siga privilegiando la vida y fortaleciendo el sistema sanitario con controles y protocolos. De eso se trata, de poder coordinar las acciones que lleva adelante el Estado para seguir cuidando nuestro población y producción y que las personas puedan seguir circulando bajo determinadas pautas y parámetros», detalló.

Stratta recordó que la primera reunión fue con el presidente Alberto Fernández y los gobernadores días atrás, e indicó que la instancia de este lunes «tienen que ver con hacerlas más operativas y con las provincias que están más vinculadas por ser fronterizas”, dijo y agregó que “en los otros casos se profundizará de acuerdo a lo que el Presidente también marque respecto a los cuidados que tenemos que seguir teniendo.

La pandemia sigue y está asolando el mundo. Hay una posibilidad de segunda ola y hay que poder anticiparse tomando las medidas necesarias en conjunto con un plan exhaustivo de vacunación que llevamos adelante todas las provincias, pero particularmente en todo Entre Ríos, no sólo en las ciudades cabeceras si no también en las comunas», concluyó la vicegobernadora.Fuente: El Once

