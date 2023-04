Entre Ríos refuerza medidas de bioseguridad para evitar casos de gripe aviar

Encuentro en Crespo

“En Crespo no hay casos de gripe aviar y reforzamos todas las medidas para seguir así. La ciudad depende en gran medida de esta actividad y estamos previniendo”, dijo un especialista.

En Crespo se concretó una reunión en la que se abordó como tema central la gripe aviar, en la que expusieron el Dr. Pablo Romero (Elepeve), el Dr. Yari Lucerna (gerente de Producción de Granjas Carnave SA), el Dr. Pedro Chiodini (veterinario Parrilleros de Pollolín) y Maximiliano Conde (veterinario).

En la reunión se trataron diversos temas relacionados con la gripe aviar, como su prevención, tratamiento y las medidas que se están tomando para controlar su propagación. Es importante destacar que la gripe aviar es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a las aves, y que puede transmitirse a los seres humanos en algunos casos. Por lo tanto, es fundamental tomar medidas adecuadas para prevenir su propagación y proteger tanto a las aves como a las personas.

Al respecto, el presidente de la Asociación Civil de Crespo, Luis Niderhaus, mencionó a Elonce que “se realizó una reunión con el objetivo de conocer las experiencias de quienes tuvieron casos de gripe A (en su granja) y saber cómo acataron y aprender así de los procedimientos para estar preparados si algún día nos toca”

En este sentido, señaló que “en Crespo no hay casos, no tenemos casos y aunque tomemos todas las medidas al respecto, estamos preocupados, esta ciudad depende económicamente en un alto porcentaje de la avicultura tanto del huevo como del pollo”.

“La gripe aviar nos cambia la avicultura para peor, porque es una enfermedad exótica y una gravedad muy alta”, mencionó un veterinario, Juan Cruz Wagner, al resaltar que cuando ingresó la influencia en el país, se activaron todos los protocolos de emergencia, tanto en el sector público como en el privado, se reforzaron todos los sistemas de seguridad para que el virus no ingrese a los sectores comerciales. Estos virus son implacables y si entran en una granja las consecuencias son tremendas.

Al consultarle por las aves, señaló que “al ser una enfermedad exótica las aves no cuentan con la inmunidad para defenderse y la enfermedad es bastante manifiesta, presenta signos de hemorragia”.

“Hay muy poquitos casos registrados de gripe aviar en las personas y lo que está claro es que no se contagia por comer carne de pollo o huevos, los pocos casos que hay dieron por un contacto muy estrecho con las aves enfermedad”, sostuvo.

En tanto, otro veterinario, Leonardo Leiva, destacó que “por el momento no tenemos vacunas para la enfermedad, lo único que hay que hacer es reforzar la bioseguridad con el transporte, manejo de aves vivas. Hace dos mses que ingresó el virus al país y ya llevamos más de 800 mil ponedoras comerciales”.

“Es una epidemia y por suerte en Entre Ríos no hay casos de gripe aviar y es una gran noticia”, dijo y aseguró que la “gente entendió que no hay riesgo de contagios en el consumo de carne o huevos”. Fuente: El Once

