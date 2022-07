Entre Ríos presente en el Consejo Federal de Salud

Autoridades de Salud de todo el país abordaron ejes prioritarios de la agenda sanitaria nacional en la reunión del Consejo Federal de Salud celebrada en Misiones, donde estuvo presente la ministra de Salud, Sonia Vélazquez Allí, además, se hizo el lanzamiento de un kit de producción local para detectar la resistencia de bacterias a antibióticos.

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, participó de una nueva edición presencial del Consejo Federal de Salud (Cofesa), órgano que reúne a las máximas autoridades de Salud de las 24 jurisdicciones del país para trabajar en los ejes prioritarios de la agenda sanitaria nacional y desarrollar estrategias de trabajo conjunto. La actividad, desarrollada en Puerto Iguazú, estuvo encabezada por la titular de la cartera nacional, Carla Vizzotti, y el gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.

Allí, Vizzotti destacó la importancia de llevar a cabo los encuentros, que convocan a todo el equipo de salud de Argentina, en las provincias. Por lo tanto, en el momento actual de la pandemia “estamos yendo a las provincias para mirar las capacidades en todo el país y poder potenciarlas”.

En la apertura, el gobernador Herrera Ahuad manifestó en relación a los desafíos de la agenda sanitaria actual que “la atención primaria de la salud debe ser fundamental, hay que completar los esquemas de inmunización, volver a retomar en la agenda las enfermedades crónicas no transmisibles y las cuestiones que hacen a la salud mental, en lo que ya se está avanzando muy bien”.

A su turno, culminada la reunión ordinaria, Velázquez señaló: “Fue un encuentro muy fructífero por el nivel de información, discusión y acuerdos que tienen este tipo de jornadas. Se trata del órgano nacional en donde se discute política sanitaria y en donde se reafirma la soberanía del sector mediante la participación de las y los representantes de Salud de las 24 Jurisdicciones del país”.

La titular de la cartera entrerriana apuntó: “Se trata entonces de seguir construyendo rectoría en Salud a la luz de los nuevos derechos pero también con un equilibrio de sustentabilidad en lo financiero y en la disponibilidad del recurso humano para garantizar acceso y calidad prestacional. Seguimos poniendo en la agenda de Salud otros emergentes que atraviesan la gestión y la gobernanza del sector en cada provincia”.

Finalmente, Velázquez remarcó que “por primera vez en dos años y medio de Pandemia no se abordó el eje del Covid-19 como temario”; y agregó: “Eso no significa que la Pandemia terminó, seguiremos reforzando estrategias para seguir vacunando”.

Agenda desarrollada

En el encuentro, las autoridades sanitarias celebraron el reciente lanzamiento del kit de producción local CARBA COLOR TEST (CCT), una herramienta para detectar la resistencia de bacterias a antibióticos. Se trata de un desarrollo producido por Laboratorios Chaqueños S.A, que forma parte de la red ANLAP, y que contribuirá a la estrategia del uso apropiado de antimicrobianos gracias a la detección rápida in vitro de enzimas tipo carbapenemasas en bacilos Gram negativos.

Vizzotti subrayó la importancia que tiene este test creado y desarrollado por argentinos desde el punto de vista científico, como también desde la optimización de recursos.

La ministra puso en valor el liderazgo regional del país en esta problemática, que constituye uno de los desafíos principales para la salud pública global y que la pandemia aceleró aún más sus consecuencias. “Se trata de un tema muy complejo y necesitamos consensuar, definir estrategias, y sinergizarnos con una mirada federal”, comentó la jefa de la cartera sanitaria nacional, quien llamó a las provincias a “armar un cuadro de situación, construir un circuito de la recolección de información, y transitar este camino en forma conjunta como hacemos con todas las demás áreas”.

Además, Vizzotti destacó la media sanción de “la Ley Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana”, aprobada esta semana por la Cámara de Diputados y que ahora será debatida en el Senado: “Es importante que se haya podido avanzar en esta iniciativa que nos va a dar herramientas para mejorar en relación a esta temática”.

Por su parte, la coordinadora del Programa de Uso Apropiado de Antimicrobianos del Ministerio de Salud de la Nación, Laura Barcelona, expuso sobre la estrategia de uso apropiado de antimicrobianos y las líneas de acción que lleva adelante la Comisión Nacional de Control de la Resistencia Antimicrobiana (CoNaCRA), un organismo interdisciplinario integrado por referentes del Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ambiente, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Asimismo, se brindaron detalles de la campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis, que se desarrollará desde el 1 de octubre hasta el 13 de noviembre, y estará destinada a niños y niñas de uno a cuatro años.

En tanto que la titular de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), Ana Lía Allemand, presentó la iniciativa de crear un vademécum de la producción pública, para lo cual brindó detalles en relación al funcionamiento de la matriz productiva nacional a fin de desarrollar de manera conjunta estrategias de provisión de tecnologías sanitarias para ampliar el acceso a la salud.

Desde la cartera nacional también se expuso el estado de situación respecto a la población pediátrica que padece condiciones crónicas severas, y se desarrolló la propuesta de diseñar una red integrada de servicios de salud con una perspectiva sistémica.

En este sentido, se indicó que la consolidación de una Red de Condiciones Crónicas Complejas tiene el fin de garantizar una atención integral, coordinada, segura y centrada en la familia para alcanzar tres objetivos: mejorar la experiencia del paciente y su familia en relación a calidad y satisfacción en la atención; mejorar la salud de la población de niñas y niños con estas condiciones; y reducir o disminuir la curva de costos de cuidados en salud, en tanto permita prevenir reinternaciones y consultas a guardia.

Otro de los ejes presentados giró en torno a los avances y desafíos en la implementación de los certificados digitales de hechos vitales (documentación mediante la cual se comprueban médicamente los nacimientos y las defunciones).

En la jornada también se abordó el programa nacional de Municipios y Comunidades Saludables, que tiene como objetivo modificar determinantes sociales de la salud para reducir factores de riesgo de la salud de la población. Del mismo modo, se realizó un repaso del estado de situación de la implementación del Programa Nacional de Salud Comunitaria que busca el fortalecimiento de los equipos de salud del primer nivel de atención en todo el país.

Del encuentro participaron también el vicegobernador y el ministro de Salud Pública de la provincia de Misiones, Carlos Omar Arce y Oscar Alarcón respectivamente; y el intendente de Puerto Iguazú, Claudio Filippa. Por parte del Ministerio de Salud de la Nación estuvieron presentes la secretaria de Acceso, Sandra Tirado, el secretario de Calidad, Alejandro Collia, el secretario de Equidad, Víctor Urbani, la subsecretaria de Gestión de Servicios e Institutos, Edith Benedetti, el subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización, Claudio Ortiz, y el director de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán”, Pascual Fidelio. Fuente: APFDigital

