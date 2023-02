En qué situación se encuentra hoy el Proyecto Bombonera 360 de Boca Juniors y la inminente obra que “cambiará completamente al club”

El oficialismo sigue adelante con el plan para ampliar el estadio que presentó durante la campaña de 2019. Qué espacio está próximo a inaugurarse

Fue uno de los caballitos de batalla de Jorge Amor Ameal en la campaña de 2019 antes de sumar a Juan Román Riquelme a su lista y todavía se mantiene como plan central para la ampliación del estadio Alberto J. Armando. En las próximas semanas, la directiva xeneize dará un paso importante pensando en la remodelación estructural que resultará clave para que el aforo de la cancha pase a contar con 80 mil espectadores. En paralelo, una obra que está a punto de ser inaugurada promete modificar ostensiblemente la vida social de la institución, sobre todo en los días de partido.

“En la campaña dijimos Bombonera 360. En el mes de marzo, vamos a presentar el proyecto a la Legislatura para tener una zonificación que nos permita ampliar nuestra querida Bombonera”, fueron las palabras que empleó Ameal con un micrófono en mano el día de la reinauguración de la Bombonerita, el microestadio donde juegan el básquet y otras disciplinas de Boca Juniors. Si bien el mítico estadio situado en Brandsen 805 sufrió algunos cambios que quedaron a la vista a lo largo de los últimos tres años, la pandemia del coronavirus llevó a atrasar el proceso de reestructuración y avances del Master Plan. Sobre el tapete, de forma extraoficial y apolítica, se mantiene el Proyecto Esloveno que continúa siendo relegado por los directivos de la actual gestión.

¿Cuáles son los pasos a seguir a partir de la presentación en la Legislatura porteña? El proyecto de ley que contemplará la compra de las dos manzanas aledañas a la Bombonera y separadas por la calle Dr. del Valle Iberlucea tiene que ser aprobado por los legisladores en estricto cumplimiento y sin infringir el Código Urbanístico que es el que determinará si es viable o no la obra. Desde que volvió a asumir como presidente de la institución, Ameal dividió a los dueños de las propiedades implicadas en un “80% de gente que quiere vender y un 20% que son especuladores”. Según voces oficiales, la adquisición de las casas linderas no será una dificultad para Boca. Tras ese tema no menor, el grupo de trabajo destinado a este menester deberá dedicarse a la reubicación de los dueños.

Según el informe hecho por el Colegio Profesional Inmobiliario, en esos dos bloques situados entre Del Valle Iberlucea y Antonio L. Zolezzi, Aristóbulo del Valle y Brandsen, hay un total de 129 propiedades (95 departamentos, 20 casas, 9 casas con local, 5 departamentos con local y un establecimiento más). El estudio de campo hecho por la anterior dirigencia de Boca indicó que el 63% estaba dispuesto a vender, el 22% en conflicto y el 15% no quería vender. Los informes de la actual Comisión Directiva determinaron que el 53% vendería, el 37% está dispuesto a negociar y el 10% no quiere vender o tiene problemas con el título de propiedad. Además, el Consejo Inmobiliario estimó que la totalidad de la compra de las propiedades costaría 19.827.949 dólares.

Así quedaría la nueva Bombonera luego de la remodelación completa Así quedaría la nueva Bombonera luego de la remodelación completa

“A cada una de las personas que les vamos a comprar la vivienda se les dará lo que se merecen, sin que con esto se vaya todo a las nubes, sin que se transforme en un negocio inmobiliario”, había aclarado Mario Pergolini, una de las cabezas principales que tenía el Proyecto Bombonera 360 hasta su renuncia en marzo de 2021. Se había mencionado que Boca acudiría al Instituto de la Vivienda para que interviniera en el desalojo de la gente que usurpó propiedades en esa zona, pero a los dueños legítimos además de comprarles el terreno tendrán que reasignarles viviendas de similares características y ubicación a las que poseen actualmente. Fuente: Infobae

