//En qué escuela y mesa voto: ya se puede consultar el padrón electoral definitivo

Hay cambios respecto a otros comicios

Está a disposición el padrón definitivo para las elecciones legislativas 2021. Se han incrementado los lugares de votación, por lo que hay cambios de establecimientos respecto a años anteriores. Cómo consultar.

Los ciudadanos ya pueden consultarlo en www.electoral.gob.ar y en www.padron.gob.ar para ver los lugares de votación asignados.

Debido al protocolo especial contra el Covid-19 dispuesto especialmente para estos comicios se han incrementado significativamente los lugares de votación, por lo cual podría haber cambios de establecimientos respecto a años anteriores.

Las nuevas disposiciones establecen distintas medidas sanitarias y organizativas para llevar a cabo las próximas elecciones nacionales en el contexto de pandemia. Entre ellas se destacan las destinadas a evitar aglomeración de personas y, con el fin de reducir el aforo, se procura no habilitar más de ocho (8) mesas de votación por establecimiento.

También, se dispone la implementación de una franja horaria prioritaria para personas que integren grupo de riesgo. Por otra parte, se prevé la utilización de elementos de protección personal e higiene y la capacitación de autoridades de mesa preponderantemente por medios no presenciales.

Además, se incorpora la figura del rol del «facilitador sanitario» que tendrá, entre sus funciones, hacer cumplir el protocolo y las medidas de prevención. Asimismo, en cada distrito, la justicia federal con competencia electoral determinará el procedimiento de emisión del voto para aquellos electores que exhiban síntomas evidentes compatibles con Covid-19 y que exijan ejercer su derecho al sufragio, preservando la salud de las demás personas.

Las medidas

– Las disposiciones buscan evitar la aglomeración de personas y para reducir el aforo se procurará no habilitar más de ocho mesas de votación por establecimiento.

– Se establece la implementación de una franja horaria prioritaria entre las 10.30 y las 12.30para personas que integren grupos de riesgo.

– El protocolo prevé la utilización de elementos de protección personal e higiene y capacitar a las autoridades de mesa «preponderantemente por medios no presenciales».

– Se incorpora la figura del facilitador sanitario, cuya función será hacer cumplir las medidas sanitarias para la prevención de coronavirus.

– En cada distrito la justicia federal con competencia electoral determinará el procedimiento de emisión del voto para los electores que presenten síntomas evidentes compatibles con Covid-19 y que exijan ejercer su derecho al sufragio.

Además, el documento requiere la colaboración de los partidos políticos para el correcto desarrollo del proceso electoral.

En ese sentido, exhorta a las agrupaciones políticas a que, con el objeto de reducir el aforo de los establecimientos de votación, mantengan «simultáneamente dentro de cada establecimiento de votación la cantidad mínima necesaria de fiscales partidarios». Asimismo, pide colaboración para minimizar la manipulación de los sobres de votación.

El texto de la acordada de la Cámara Nacional Electoral también ratifica en su artículo 9 que la consulta al padrón y la recepción y tramitación de los reclamos estará habilitada en todo el país por vía digital, «a través del sitio www.padron.gob.ar, en los plazos previstos por el cronograma electoral».

En ese contexto, dispuso que «se incorpore al portal habilitado para consulta al Registro de infractores y solicitudes de justificación de no emisión del voto (infractores.padron.gob.ar) las causales específicas de justificación de no emisión del voto», para que «soliciten a través de Internet la justificación de la no emisión del voto quienes a la fecha de la elección estén cumpliendo protocolos de aislamiento de COVID-19».

Acerca de los facilitadores sanitarios

El 31 de julio pasado la Dirección Nacional Electoral definió las funciones y el alcance de las tareas que cumplirán los más de 17.000 facilitadores sanitarios que se desempeñarán, por primera vez, en las elecciones PASO y en las generales de noviembre, a raíz de la pandemia de coronavirus.

En esa oportunidad, la directora Nacional Electoral, Diana Quiodo, explicó que «la situación sanitaria obligó a buscar la forma de garantizar las condiciones más seguras para realizar estas elecciones» y dijo que el facilitador sanitario «será un integrante del Comando General Electoral».

«Por lo tanto, será un miembro de las Fuerzas Armadas o de Fuerzas de Seguridad nacionales», precisó Quiodo.

Las personas que cumplan con esas tareas contarán con una identificación distintiva que facilitará su reconocimiento y tendrán dedicación exclusiva.

Así, los facilitadores tendrán como tarea ordenar el ingreso de votantes para no saturar la capacidad interna del local, constatar el uso de tapabocas, hacer respetar el distanciamiento social de 2 metros entre las personas, y controlar que se cumpla la capacidad máxima de concurrencia en los locales de votación.

Además, deberán controlar y alentar el respeto de las normas sociales de contacto físico en pandemia, evitar aglomeraciones de personas, sobre todo en espacios cerrados, y hacer respetar las filas en el exterior observando las medidas preventivas. Fuente: El Once

