//En la pelea por la Copa del TC Pick Up, Werner clasificó tercero en San Juan

Este sábado se llevó a cabo la clasificación en El Villicum y el paranaense se ubicó entre los primeros puestos, manteniendo la ventaja en el torneo con Gianini, quien pelea por la corona y quedó 9°. El Gurí Martínez, 11°.

Cuando los pilotos de Toyota Gazoo Racing festejaban el 1-2 en el recinto técnico, Diego Ciantini salió con la Toyota Hilux del equipo Midas Carrera Team y se metió adelante en la última clasificación de la temporada en el autódromo de San Juan.

El de Balcarce marcó un tiempo de 1m47s844 en la vuelta que le valió su primera pole position en TC Pick Up y superó por 184 milésimas a Andrés Jakos, quien con la Hilux oficial había concretado la pole provisional, por lo que partirá en la final (14.15) al lado del Chinito.

El de Ramos Mejía no solo perdió la pole a manos de Ciantini sino también los tres puntos, por lo que Mariano Werner, 3° a 293, continúa al frente de la Copa Shell, con 89 puntos, uno más que Juan Pablo Gianini, quien no contó con una Ranger veloz como en otras ocasiones y se ubicó en el 9° puesto, a nueve décimas. Jakos, en tanto, posee 74 unidades y se coloca tercero en el torneo.

Matías Rodríguez, con la otra Toyota del Midas, terminó 4°, a 319, y moverá desde la segunda hilera junto al campeón de TC. Fuente: Super Deportivo



