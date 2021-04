//En la cama y con pantuflas, volvió a realizar un topless

“Acá, en la mala”, escribió Julieta Zylberberg junto a las imágenes que la muestran sin corpiño, en pantuflas y utilizando ropa interior de color blanco. La llenaron de elogios, al igual que en otro topless que realizó hace pocos días.

Julieta Zylberberg volvió a sacar toda su sensualidad en su cuenta de Instagram, donde posó en topless y acostada para bromear en medio de la tarde de este día martes en la que también mostró un breve adelanto de la nueva temporada de El Marginal.

“Acá, en la mala”, escribió la actriz y cantante en la cuenta donde es seguida por más de medio millón de usuarios, junto a las imágenes que la muestran sin corpiño, en pantuflas y utilizando ropa interior de color blanco.

Las fotos hot que fueron tomadas por una amiga de la artista de 38 años de edad cosecharon miles de “me gusta”, al igual que por su topless hecho días atrás, la publicación se llenó de elogios y piropos.

“Preciosa”, “la Juli Sarli” o “esta fiebre no la cura Pfizer”, fueron algunas de las réplicas que se pudieron leer en el posteo de Julieta Zylberberg, quien además de levantar la temperatura de la red con su pose sexy acostada, casualmente protagoniza la obra teatral La fiebre.

En sus instagram Stories, la actriz que trabajó en tiras de televisión como Separadas y Farsantes y en películas como Mi amiga del parque y El rey del Once compartió parte de un detrás de escenas de El Marginal 4, producción de Underground pronto a estrenarse por la pantalla de la Televisión Pública Argentina.

Como un camarógrafo utilizaba una remera de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la morocha musicalizó el video con el clásico Vamos las bandas.

Julieta Zylberberg se va a Estados Unidos

Esteban Lamothe, expareja de Julieta Zylberberg y padre de su hijo, Luis Ernesto, reveló que ella pronto se irá a trabajar a los Estados Unidos de América, más específicamente al estado de Chicago.

“Es la mejor actriz de la Argentina. Se va a Chicago a hacer una serie, creo que no hay precedentes, es una serie en inglés. La primera temporada la graban acá, y creo que (Juan José) Campanella dirige uno de los primeros capítulos, y este año se va allá por tres meses. En el medio va a ir Luisito con su madrina a visitarla”, informó el actor con respecto al futuro profesional de su ex y sobre cómo se organizarán a causa de ese proyecto para la crianza del nene de 8 años. Fuente: El Once

