En Entre Ríos rechazan la embestida contra la Ley de Salud Mental

Las organizaciones que integran el Consejo Consultivo de Salud Mental de Entre Ríos salieron a respaldar a la normativa nacional, que fue puesta en duda “mediática y políticamente” a partir de declaraciones de la madre de Chano Charpentier · En diálogo con APFDigital, sostienen que la ley no necesita cambios sino “recursos para su plena implementación” y convocan a una actividad en su defensa

Desde el Consejo Consultivo se advirtió que existe una “embestida a nivel mediático y político” contra la ley nacional N° 26.657, de Salud Mental, a partir de las declaraciones públicas de Marina Charpentier, madre del líder de Tan Biónica, quien en los últimos años protagonizó varios episodios derivados de su adicción a los estupefacientes.

En una exposición en el Senado nacional a fines de mayo, la mujer planteó la necesidad de modificar la normativa para habilitar las internaciones involuntarias de personas afectadas por consumos problemáticos. “Una persona adicta tiene su voluntad tomada por la sustancia y no puede decidir con su sano juicio qué es lo bueno y lo malo para él”, dijo en esa oportunidad.

Sin embargo, quienes defienden la ley aseguran que sí se contempla esa posibilidad. “Cuando suceden estos hechos de difusión pública, hay cierto desconocimiento y se plantean cuestiones erróneas. Por ejemplo, se plantea que según la ley la gente puede decidir si se quiere internar o no. Y en realidad la norma plantea internaciones voluntarias en el caso de que la persona pueda tomar esa decisión y esté en condiciones de poder hacerlo; y en caso contrario, está la posibilidad de internaciones involuntarias, pero eso lo evalúa un equipo de salud”, explicó al respecto Delfina Recalde, representante de la Facultad de Trabajo Social en el Consejo Consultivo y trabajadora del Hospital Escuela de Salud Mental.

En diálogo con esta Agencia, Recalde aseguró que la ley “es de avanzada y viene a garantizar derechos” y que “incorpora en el campo de la salud mental a los consumos problemáticos, que deben ser tratados del mismo modo que cualquier problema de salud mental”.

La trabajadora social explicó que la normativa además propone “otros tipos de abordaje, más en la comunidad e intersectoriales” y que lo que se necesita no es una modificación, sino “lograr su plena implementación”. Para ello reclamó “más recursos y más políticas públicas”, tanto “en salud como intersectoriales, porque si no va acompañada con políticas en vivienda y educación, es difícil el abordaje integral que no sea el que tiene que ver con la internación”.

“La ley es interesante, pero son escasos los recursos para darle viabilidad y pueda implementarse”, afirmó.

Por su parte, Anabel Arias, representante de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental, informó que en el último Plenario del Consejo Consultivo fue tema central “la preocupación por esta embestida política y mediática contra la ley”.

Consideró “fundamental poder generar lazos de cercanía con la población para poder aclarar algunos de los puntos fundamentales de la ley, sobre todo respecto a que no permite la internación, lo que es absolutamente erróneo”, aseveró.

· Plaza abierta en defensa de la ley

La actividad convocada por el Consejo Consultivo se denomina “Plaza abierta por la Salud Mental. La Ley 26.657 no se cambia, se implementa”. Se realizará el martes 5 de julio de 15 a 18 en la Plaza Alvear de Paraná.

Estará presente el ex diputado Leonardo Gorbacz, coautor e impulsor de la Ley Nº 26.657. Además habrá “micrófono abierto para el intercambio”, informó Arias y adelantó: “Vamos a proponer repensar las aristas que tiene nuestro sistema de salud, sus fortalezas y fragmentaciones. Y también poder dilucidar algo en relación a estos intereses que se presentan en estas posiciones y maniobras reaccionarias que invalidan nuestro instrumento impidiendo su real implementación”.

“Desde la convicción de que no se puede avanzar con menos derechos, queremos reivindicar la vigencia de esta ley y sus principios fundamentales. Convocamos a la comunidad en general a esta actividad”, dijo por último.

· Conformación del Consejo Consultivo

En total son ocho las entidades de distintos sectores de la sociedad que integran el Consejo Consultivo Permanente en Salud Mental durante el periodo 2021-2023. Las categorías, organismos y representantes son los siguientes:

Categoría Espacios Académicos del campo de la Salud Mental

– Cátedra Salud Pública/Salud Mental, Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Carrera Licenciatura en Psicología, consejero titular Matías Bargas y suplente Mariángeles Estapé.

– Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (Risam) Sede Paraná, consejera titular Anabel Arias y suplente Silvia Pamela de los Milagros Peltzer.

– Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Consejera titular María Delfina Recalde y suplente Virginia Bravo.

Categoría Sindicatos que agrupen a trabajadores del campo de la Salud Mental

– Asociación de Trabajadores del Estado de Entre Ríos (ATE), consejero titular Matías Valentín René Passi y suplente Débora Carolina Ciarlo.

Categoría Asociaciones y Colegios de Profesionales del campo de la Salud Mental

– Colegio de Terapia Ocupacional de Entre Ríos (Cotoer), consejera titular Natalia Yujnovsky y suplente Silvana Suppo.

– Colegio de Psicólogos de Entre Ríos (Coper), consejera titular Rochi Mendez, Glenysy, y suplente Surraco, Mayka.

Categoría Organismos de Derechos Humanos:

– Comité de Bioética en Investigación y Práctica Asistencial, Hospital Escuela de Salud Mental, consejera titular María Cecilia Poggio y suplente Gabriela Irene Espinosa.

Categoría Organizaciones de Usuarios y Familiares vinculados al campo de la Salud Mental

– Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de la Salud Mental (Aufasam), consejera titular Brenda Fael y suplente Rubén Alcain. Fuente: APFDigital

